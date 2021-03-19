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紫荊黨黃秋智：改選制將溝淡現有建制

【明報專訊】北京修改香港選舉制度，內地學者田飛龍稱中央不要「忠誠的廢物」。中播控股董事長、紫荊黨創辦人之一兼發言人的黃秋智認為，有建制派未能向中央反映真實民意，需為反修例運動爆發承擔部分責任；亦質疑有建制派扮演「得個樣」的反對派：「是否有『腦』來反對，還是反對for the sake（為了）等中國看你是當反對派？只不過你是一個忠誠反對派，不是反對中央」，他稱改選舉制度將「溝淡」現有建制派。

稱建制未向中央反映民意 反修例需負責

田飛龍早前撰文稱「中央決心打造的不是橡皮圖章或忠誠的廢物」，港區人大代表葉國謙批言論侮辱。黃秋智接受本報專訪稱，「很多所謂忠誠的建制派，沒有起得很好的作用，令中央無法聽取香港真正的聲音」，包括為何這麼多人反對修訂《逃犯條例》等，結果爆發反修例運動，而建制派亦於2019年區選大敗。

黃質疑，現有建制派打着「為民請命」旗號，充當表面反對派，惟這些行為對香港管治、發展「不是很中用」。中央擴大選委會與立會議員人數，黃稱中央不會直接「fire（解僱）」不中用者，「因為他們都有其他貢獻，如何減低他們的影響？溝淡他們。」

至於紫荊黨未來工作，黃稱會於社區舉行法律講座，以黨內貫通兩地的背景宣傳國安法和政改，「作為香港人，與內地建立關係後，遇事該如何？這些是無人知道的，香港人士都不會知道」。他稱，紫荊黨亦會研究大灣區融合、房屋改革等議題，被問到要如何讓政府吸納建議，他回應「我們尚未有很好的答案……但我知道這是一個方向，最簡單如果唔掂，就換人，政府需要新血」。

將宣傳政改國安法 兩會感中央撐

消息稱紫荊黨創黨主席、全國政協李山兩會期間獲港澳辦主任夏寶龍單獨接見。被問是否屬實，黃秋智稱「我不可以告訴你有沒有，但即使如此，所有政協都在北京，領導小組要見人，是很正常的事情」。該黨成立之初，黃常被問有否中央祝福，他稱如「啞子吃黃連」，難說有或沒有，因沒問中央是否支持，時至今日則有信心稱獲國家支持，稱在兩會期間感受到。

曾住劏房不離地 六四集會「完全ok」

紫荊黨的出現引發各種猜測，黨員亦被貼上「海歸精英」等標籤。黃秋智說創黨13人多數來自商界，經朋友介紹認識，目前黨員不多於100；其中一名創黨人、卓悅控股主席陳健文因時間分配問題已退出領導層，但保留黨籍。他期望紫荊黨本月內正式向公衆露面。

黃秋智12歲隨母親來港，於拔萃男書院畢業後轉往美國留學，1990年代回港，自認不是含着金鑰匙出生，「我（童年）來香港住劏房，怎麽會是離地的精英？你可以說我在香港的經驗非常濃縮，但我非常了解香港各基層」。黃數年前曾出席支聯會六四集會，稱各人對歷史有不同理解，但六四始終是悲劇，當日出席只為了解問題，避免悲劇重演。對於六四集會日後可否繼續，黃稱「作為一個集會去紀念，是完全okay（可以）的，和造反是兩回事」。

明報記者 張彤

相關字詞﹕忠誠的廢物 選舉制度 黃秋智 紫荊黨

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