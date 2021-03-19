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「研究觀塘填海」議案否決 批個別利益凌駕住屋訴求 謝偉俊斥大黨「香港進步絆腳石」

【明報專訊】建制派議員謝偉俊昨在立法會動議「研究修訂《保護海港條例》及落實觀塘避風塘填海工程」議案，在民建聯、工聯會和自由黨反對下不獲通過。謝在總結發言時批評，不希望個別人士、行業、區域的利益凌駕住屋訴求，也是國家給予港府、建制派的「重大信息」，稱中央「政改」，背後目標是為解決市民最深層次矛盾「居住的問題」，批評大黨是「破壞、阻止香港進步的絆腳石」，揶揄政府「繼續喺個避風塘度匿埋啦」。

保險界議員陳健波發言說，人大近日通過「完善」香港選舉制度，認為政治問題解決後就要解決最深層次的房屋問題，強調議案來得合時，在觀塘避風塘填海可建7萬個單位，好處多於壞處。

多議員認同檢討《保護海港例》

民建聯九龍東議員柯創盛、工聯會陸頌雄不支持議案，擔心選址「迫爆」九龍東，但兩人都認同要檢討《保護海港條例》。自由黨易志明形容，該條例是填海「緊箍咒」，不反對適當檢討，但決定填海前政府須提供有足夠泊位的替代避風塘。

謝偉俊總結時說，議案只是提出要研究、探討，揶揄「咁多大黨都唔支持，難怪令人覺得除咗政府不作為，他們最忠實聯盟黨派，都係累死政府的一部分」。他批評政府多年來無將《保護海港條例》範圍收窄至核心維港區，「23條又好，政改又好，甚至連防疫措施都匿埋，咩都唔敢做，『不作為政府』嘅避風塘呀！

謝批不作為 政府：填海後船位爆

發展局長黃偉綸回應稱「（政府）遇事不會避的，但總是要選擇，總是要有優次」。他重申，觀塘避風港若填海，本地船的避風泊位會在2025年供不應求；條例非完全禁止在維港填海，而是要求這些工程須符「凌駕性公眾需要」。就增加土地供應而言，他說政府認為有更合適的多管齊下策略增加土地供應。黃說，現階段未有計劃在觀塘避風塘填海或修訂條例。

議案最終僅得12名議員支持，當中包括經民聯石禮謙、盧偉國，而該黨梁美芬、張華峰則棄權。

相關字詞﹕黃偉綸 發展局 建制派 填海 避風港 謝偉俊

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