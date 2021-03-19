院舍負責人：死亡事件影響疫苗接種 1/4院友願打針

不公開同意接種數字

社署：免有誤解

社署昨回覆本報稱，首10間安老院的院友最快本月下旬開始接種疫苗，其餘院舍最早4月開展。至於10間院舍有多少院友有意接種疫苗、多少有意接種科興或BioNTech疫苗，社署表示，院友是否接種疫苗，除視乎個人意願，亦要考慮健康狀况及變化，即使在某時刻同意或不同意接種，隨後可能改變意願，或經醫生評估後認為應延遲或不應接種，因此政府認為不適宜提供同意接種疫苗的院友數字，「以免引起誤解」。

政府會在院友開始接種疫苗後，適時公布已接種疫苗的院友數字。

經營8間私營安老院的李輝表示，最初院友與家屬對接種疫苗反應踴躍，不少期望接種後能放寬探訪，但近日有人打疫苗後死亡，不少院友及家屬決定暫不接種，「睇定啲」。

她最近向院舍院友與家屬發問卷，約四分之一院友有意接種；其中護養院反應更差，僅一成院友有意接種，相信因為不少院友身體較差，須卧牀或插喉，多數不適合接種。她說院友與家屬擔心「是人之常情」，冀政府能交代更多科學數據，例如長者打疫苗的數據等。

香港安老服務協會主席陳志育表示，不少院友與家屬原本期待接種疫苗，但近日死亡事件影響接種意欲，不少人變得有保留、持觀望態度。他預料院友接種率會偏低，擔憂會對院舍防疫及院友的保護有很大隱憂，除非疫情完全受控，「否則看不到院舍何時能恢復探訪」。

業界：憂礙防疫 難料何時可探訪

他說當院友接種率低，職員接種率更關鍵，呼籲職員接種以保護長者與自己。他說如社會接種率亦低，「院友面對的困境會更大」，呼籲社會思考。

（疫情第四波）