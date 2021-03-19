健身群組每宗確診追蹤35人 張建宗：大幅截斷傳播鏈

未達袁國勇追蹤百人建議

昨多10宗確診，4宗屬輸入個案，當中3人分別由菲律賓或印尼抵港，均為外傭。昨有約10宗初步確診。

6宗本地感染中，3宗屬URSUS Fitness群組，累計135人。政府年初成立個案追蹤辦公室，借調紀律部隊人員協助追蹤。張建宗表示，健身中心引發的群組爆發，辦公室數日內追蹤約1500名接觸者送檢疫，同時追蹤約3200名密切接觸者的家人強制檢測，即平均從每宗確診找出約35名接觸者或家庭成員，高於成立初期的約4人，大幅度截斷病毒傳播鏈。辦公室至今追蹤逾1.4萬接觸者，並安排逾9000名密切接觸者的家人強檢。

昨增10確診 3源頭不明

昨有3宗源頭不明確診，衛生防護中心前日已公布詳情，昨不設疫情記招，包括聖公會諸聖中學15歲中二男生。他住深水埗大南街142至144號，3月12日發燒及咳嗽，同日最後上課，4日後檢測。該校須強檢及停課14日。

其餘源頭不明患者包括在葵涌上班的35歲女市場經理，住堅尼地城寶德大廈。她3月6日失去嗅覺，直至3月16日氣促，同日才檢測，3月15日最後上班。36歲男病人住荃灣綠楊新邨F座，在荔枝角昌隆工業大廈任職工程師，3月4日喉嚨痛，3月8日最後上班，3月16日交樣本。

（疫情第四波）