調查：一成人轉軚不打針 4%轉打BioNTech

病人政策連線於3月向全港200多個病人組織發問卷，了解不同年齡層的長期病患者對接種疫苗的取態，至3月16日共收到257個回覆，逾七成人60歲以下，60至69歲以及70歲或以上，分別有19%和8.6%。有超過六成人患長期病，其中四成人有高血壓。

接種疫苗方面，有34%受訪者表示不打算接種疫苗，有36%未決定；有6%的人已接種科興或BioNTech疫苗。就入院及死亡的事件有否改變接種意向，有31%稱沒影響，因從來沒打算接種；19%的人會按原本意向接種。不過，有10%受訪者稱事件令其決定不打疫苗；26%的人會先諮詢醫生意見；4%的人由接種科興改為BioNTech。約90%受訪者認為港府為市民接種前，有責任主動調查市民的身體狀况和病歷，以評估是否適合接種，但有四成人因無固定醫生、需付診金等原因，接種前不會諮詢家庭醫生。

病人組織：政府要提供普通市民可懂資訊

病人政策連線主席林志釉表示，現階段無法評估市民接種意欲會否下跌，但已有市民因入院和死亡個案而「轉軚」，認為政府要提供普通市民都能理解的資訊，讓市民先了解是否適合接種。至於定期覆診的長期病患者，他建議患者主動問醫生可否接種，如評估適合打針可發出證明，讓病人於7日內到中心或診所即場接種。

（疫情第四波）