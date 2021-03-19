前日12人接種後不適 兩款疫苗預約跌三至四成

【明報專訊】前日共12人接種新冠疫苗後不適送院，其中9人接種BioNTech疫苗，分別出現抽搐、出疹、心悸等。周二起30至59歲等新增群組可預約接種，預約人數一度上升後，預約接種科興或BioNTech疫苗人數連跌兩日，昨日分別按日減36%或45.9%。
前日接種疫苗後由接種中心送院的12人，年齡介乎33至82歲，分別9人接種BioNTech疫苗，3人接種科興疫苗。
9人打BioNTech不適 35歲男抽搐送院
接種BioNTech疫苗的9人分別出現高血壓、暈眩、左手臂乏力、胸部不適、心悸、出疹等。其中35歲男子抽搐，送博愛醫院後情况穩定，惟治療後不遵從醫生勸告自行出院。
餘下接種科興疫苗的3人分別感暈眩、出現高血壓及頭痛。其中1人須留院觀察，70歲女子在源禾路體育館接種科興疫苗，她感頭痛及出現高血壓，送威爾斯親王醫院後情况穩定。
昨日約9600人預約接種科興疫苗，較前日1.5萬人跌36%；約1.86萬人預約接種BioNTech疫苗，較前日3.44萬人跌45.9%。
截至昨午8時的過去24小時，約2.26萬人接種新冠疫苗，分別約1.18萬人接種科興疫苗及1.08萬人接種BioNTech疫苗，累計約27.66萬人接種首劑疫苗。
（疫情第四波）
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