前日12人接種後不適 兩款疫苗預約跌三至四成

前日接種疫苗後由接種中心送院的12人，年齡介乎33至82歲，分別9人接種BioNTech疫苗，3人接種科興疫苗。

9人打BioNTech不適 35歲男抽搐送院

接種BioNTech疫苗的9人分別出現高血壓、暈眩、左手臂乏力、胸部不適、心悸、出疹等。其中35歲男子抽搐，送博愛醫院後情况穩定，惟治療後不遵從醫生勸告自行出院。

餘下接種科興疫苗的3人分別感暈眩、出現高血壓及頭痛。其中1人須留院觀察，70歲女子在源禾路體育館接種科興疫苗，她感頭痛及出現高血壓，送威爾斯親王醫院後情况穩定。

昨日約9600人預約接種科興疫苗，較前日1.5萬人跌36%；約1.86萬人預約接種BioNTech疫苗，較前日3.44萬人跌45.9%。

截至昨午8時的過去24小時，約2.26萬人接種新冠疫苗，分別約1.18萬人接種科興疫苗及1.08萬人接種BioNTech疫苗，累計約27.66萬人接種首劑疫苗。

（疫情第四波）