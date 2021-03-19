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林文健：現時推疫苗護照不公平 疫苗短缺下可致「貧富懸殊」 部分人更自由

【明報專訊】各國正商討設立「疫苗護照」，讓已接種新型冠狀病毒疫苗的市民可恢復出境旅遊，衛生防護中心引述世衛稱，目前非推行疫苗護照成熟時機，疫苗短缺下可致類似「貧富懸殊」的不公平現象。對於科興疫苗未有針對外國變種病毒株的數據，市民應如何選擇，疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆引述實例稱，「有啲人話，劉醫生，打邊隻好呀？我個仔去美國New York，梗係打BioNTech啦。唔係喎，我要去國內，好多商業，哦，梗係打科興啦。到最後點呀，咁咪美國同中國要傾掂數，我覺得，唔係我哋香港可以做。」

科委會成員：醒目應打BioNTech

有衛生防護中心轄下科學委員會成員向本報表示，據現階段已有資料，接種BioNTech比較好，例如需要出國留學、移民或機組人員等，「醒目的應打BioNTech」。

劉宇隆料日星泰有意與港協議

設旅遊健康證明 須六七成群體免疫

劉宇隆指出，亞洲有國家希望與香港訂立雙邊協議，估計包括泰國、新加坡及日本等。他認為可設跨國旅遊健康證明，記錄有否曾感染、接種什麼疫苗等，但恢復來往的前提是要兩地接種疫苗情况良好，例如達到六至七成的群體免疫，如覆蓋率不足，相信「沒有條件同人講數」。

衛生防護中心總監林文健昨表示，接種疫苗後是否放寬通關安排仍有變數，不僅限於科學問題，另涉及不同國家政策。他又引述世衛指出，目前全球疫苗供應短缺，接種率不高，談何國際間人員自由流動；用疫苗護照才可跨境，「某啲人取得疫苗接種，比某啲人自由去不同地方」，可造成類似貧富懸殊的不公平現象，目前並非推行疫苗護照的成熟時機。

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，港府可考慮日本、韓國及台灣等港人旅遊熱門地方建立疫苗護照的機制，豁免來往兩地檢疫安排，但回港後仍要多次強制檢測。以日本、韓國為例，確診個案的地區分佈不平均，但過去一周平均每10萬人的新症比率，與香港水平相若。

（疫情第四波）

相關字詞﹕新型冠狀病毒 何栢良

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