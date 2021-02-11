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科委會：BioNTech對變種病毒保護高 委員高本恩：港人應打BioNTech 最有效安全

【明報專訊】本港暫有逾27.6萬人接種新型冠狀病毒疫苗，接種BioNTech及科興各佔27%及73%。衛生署轄下兩個科學委員會昨審視本港預先採購的3種疫苗最新數據，BioNTech對3種變種病毒有部分至高保護；尚未抵港的阿斯利康則對英國、巴西變異株有效，但對南非變異株基本上無效。對於康復者接種策略，委員會建議帶抗體者應出院後90日接種一劑BioNTech已足夠。不過，科興沒有數據供上述兩項評估。委員會成員高本恩認為BioNTech是本港最有效及安全的疫苗，建議港人接種BioNTech。

明報記者

隨接種疫苗率上升，衛生防護中心總監林文健稱，當疫苗覆蓋五成或以上，相信可放鬆某些措施，包括定期檢測可放鬆，特定場所接種率高也可考慮放寬。據疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆理解，公務員事務局和食衛局正跨部門討論放寬社交距離措施。他表示，目前國際間較相信如75%人口接種疫苗，較放心思量放寬國際人口流動，本地措施方面，如訪客員工已接種，醫院和院舍探訪或可放寬，「如個個人都打晒，食肆4人一枱可否變6人一枱？一有確診出現就停業？全部都可以講」。

BioNTech對南非變異株「無咁有效」

阿斯利康「基本無效」 科興無數據

有科學委員會成員向本報表示，如院舍全體員工打針，院友家屬已接種，完成兩劑後的14日有條件放寬探訪。他強調，科學上沒證據顯示如何放寬防疫措施，委員會未能提供確實建議。

劉宇隆昨開會後表示，檢視3款疫苗多項數據後，證實BioNTech和阿斯利康對英國和巴西病毒株均有效；至於南非病毒株，BioNTech「無咁有效」，但仍有效；阿斯利康則「基本上無效」，就此疫苗應對南非病毒株有擔心。新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌補充，BioNTech對原始病毒和巴西變種有效率超過90%，對英國病毒株亦逾85%，另有實驗稱接種者抗體亦有效牽制南非病毒株。

專家倡康復者出院90日後打一劑核酸疫苗

許續稱，新冠康復者抗體維持6至9個月，5個研究反映康復者只需接種一劑疫苗，已達很高抗體水平，研究用核酸疫苗，即BioNTech或莫德納，建議康復者出院後90日可打一劑額外保護，不過他稱滅活疫苗無相關數據。科興疫苗是滅活疫苗。

劉宇隆說，已買的兩款疫苗夠全港使用，仍有幾個月時間討論是否買阿斯利康，待多點數據方決定會更明智。許樹昌稱，很多藥廠已製作第二代疫苗，認為可留儲備購買。至於港府是否已落訂買阿斯利康、若不採購的訂金安排，林文健稱協議涉保密條款，但稱協議有改動空間。

高本恩：歐美改稀釋分量 衛署應盡快改

對於科興未有針對變種病毒株的數據，是否建議市民接種，疫苗可預防疾病科學委員會成員高本恩向本報表示，BioNTech目前是本港最有效及安全的疫苗，會建議市民接種BioNTech。他稱，歐美均批准更改稀釋BioNTech分量，由每瓶稀釋5劑改為6劑，認為這是緊急事項，衛生署應盡快更改指引，將疫苗供應量由750萬劑增至900萬劑，本港現變相浪費150萬劑疫苗。

去年底起抵港檢疫期由14日延至21日，劉宇隆稱，非機場確診輸入個案中，約10%在檢疫14日後的第三個星期找到，反映檢疫21日有需要。

（疫情第四波）

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