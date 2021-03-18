【Emily】施德來返議辦 街坊送飲品祛濕 還押無法履職 范國威辭任區議員

施辭民協主席 譚凱邦退出新同盟

民協前晚發聲明，提到獲准保釋嘅施德來、何啟明分別請辭主席及副主席，暫時由楊彧擔任署理主席、利瀚庭做署理副主席，待民協執委會改選為止。施德來解釋，因為唔知幾時審訊，希望喺借來嘅時間，趁空檔陪家人多啲。

另一邊廂，新民主同盟范國威現正還押，其facebook出帖話佢還押期間無法履行議會職務，因此前日已辭任西貢區議員，佢話感謝各位多年來對佢嘅支持同鼓勵，亦感激各人亂世中同佢同行。新同盟回應話，執委會事前同范國威一直保持溝通，理解及尊重其個人決定，會繼續協助處理其議辦善後事宜。

另一正在還押嘅荃灣區議員譚凱邦，日前亦致函新同盟執委會話希望退黨。新同盟話，十分諒解當前政治檢控對譚凱邦及其家人帶來嘅困難同壓力，非常尊重其決定，一致同意佢即時退出新同盟。