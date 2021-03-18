與中華基督會爭辦學權 培英中學創校團體敗訴

指違轉移辦團協議 裁不成立

原告為香港培英中學；被告為中華基督教會香港區會。原告先後創立位於薄扶林的培英中學以及沙田培英中學，分別在1957及1977年與被告達成協議，由被告擔任兩校的辦學團體。雙方於2013年達成協議，被告同意轉移辦學團體的身分予原告，但其後被告在一次特別大會上反對原告修改組織章程，並向教育局申請收回轉移申請。

判辭指出，原告提出被告3個違約行為，包括在原告的會議上反對修章，令轉移辦學團體一事未能繼續；向教育局收回轉移辦學團體申請；以及在無知會原告下，擅自申請成立兩間中學的法團校董會。

法官認為，3項指稱都不成立，第一，被告的代表在大會有表決權，有權反對修章；第二，因雙方爭議未完，被告先向教育局收回轉移辦學團體申請，做法合情合理；第三，成立法團校董會為《教育條例》的要求，有迫切性，加上成立法團校董會與轉換辦學團體是兩件完全獨立的事，不會互相影響，最終裁定香港培英中學敗訴。

反訴駁回 官：協議仍有效

就被告反指原告在達成轉移協議後堅持修章及加入新要求，毁約在先，申請終止協議，法官表示被告的說法不成立，駁回其反訴申請，並重申2013年的協議仍然有效。

【案件編號：HCA1991、3314/16】