曾向鄭若驊投訴警方說謊 報道：檢控主任停職受查

律政司不評論個案

稱表意見須避職務衝突

據了解，黃華芬上周五（12日）仍有上班，至本周一開始缺勤。政府電話簿中黃華芬原本的聯絡資料一欄，名字已改為「懸空」，辦公室電話、傳真和電郵地址則未有刪去。

律政司回覆查詢時表示不評論個別個案，稱涉公務員的管理會按既定程序處理。律政司又稱，根據《公務員守則》，公務員須遵從堅守法治、誠實可信、廉潔守正、不偏不倚、政治中立、盡忠職守及專業勤奮的基本信念，而律政司人員公開表達意見時，應確保不會令職務出現利益衝突，或能令人認為有損不偏不倚和政治中立的原則；如發現人員有違規，律政司會嚴肅處理，絕不容忍。

曾電郵同事籲出席六四集會

翻查報道，黃華芬去年6月向同職級檢控主任發電郵，暗裏呼籲同事出席六四集會。他於2019年9月亦透過法庭檢控主任協會名義向律政司長鄭若驊，以及時任刑事檢控專員梁卓然發內部電郵，批評警方同年8月31日拘捕和檢控7名政治人物，後來否認故意於當日拘捕，做法屬「公然說謊」。