曾向鄭若驊投訴警方說謊 報道：檢控主任停職受查

【明報專訊】東區裁判法院高級二等檢控主任黃華芬去年透過律政司內部電郵暗裏呼籲檢控主任出席六四集會，以及向律政司長鄭若驊投訴警方「公然說謊」，有報道稱他已被停職受查。律政司回覆查詢時表示不評論個別個案，但表示律政司人員公開表達意見時，應確保意見不會令本身職務出現利益衝突，或可能令人認為有損不偏不倚和政治中立的原則。
律政司不評論個案
稱表意見須避職務衝突
據了解，黃華芬上周五（12日）仍有上班，至本周一開始缺勤。政府電話簿中黃華芬原本的聯絡資料一欄，名字已改為「懸空」，辦公室電話、傳真和電郵地址則未有刪去。
律政司回覆查詢時表示不評論個別個案，稱涉公務員的管理會按既定程序處理。律政司又稱，根據《公務員守則》，公務員須遵從堅守法治、誠實可信、廉潔守正、不偏不倚、政治中立、盡忠職守及專業勤奮的基本信念，而律政司人員公開表達意見時，應確保不會令職務出現利益衝突，或能令人認為有損不偏不倚和政治中立的原則；如發現人員有違規，律政司會嚴肅處理，絕不容忍。
曾電郵同事籲出席六四集會
翻查報道，黃華芬去年6月向同職級檢控主任發電郵，暗裏呼籲同事出席六四集會。他於2019年9月亦透過法庭檢控主任協會名義向律政司長鄭若驊，以及時任刑事檢控專員梁卓然發內部電郵，批評警方同年8月31日拘捕和檢控7名政治人物，後來否認故意於當日拘捕，做法屬「公然說謊」。