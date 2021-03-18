港聞

港聞二

油站轉型快速充電站 5至10年內陸續改

【明報專訊】為減少碳排放，全球車廠近年陸續宣布停售燃油車的時間表，環境局昨日首次在《電動車普及化路線圖》提出研究將油站或加氣站轉型為快速充電站。環保署副署長馮浩然形容這措施是「重中之重」，料5至10年內陸續會有油站轉型為充電站。翻查路線圖內容，該措施着墨極少。香港運輸研究學會資深會員熊永達說，全港有接近200個油站，若轉型做快速充電站，「應該夠用有餘」；又指電動私家車燃料費較汽油低70%，料未來充電會較入油成本低。

本報昨向多家油公司查詢，至截稿前未有回覆。立法會文件顯示，截至2019年10月，全港約有180個油站，當中3個主要營辦商佔整體七成。

路線圖指出，由於電動車近年快速發展，預見燃油車加油需求將下調。在香港停止銷售新燃油私家車後，加油的需求更會縮減，故政府會研究在中長期逐步把現有加油站及加氣站改建為快速充電站，包括探討一些面積較大的加油或加氣站轉為大型充電站，供不同種類車輛同時充電。

專家：法例不准轉售電力

熊永達表示，無論私家車或商用車都有可能在行駛中途無電，若本港大規模轉用電動私家車，長遠有必要建立快速充電網絡。他說，每個油站租約屆滿時間不同，政府可待油站租期屆滿後重新招標，除了油公司，充電樁公司亦可加入競投。不過，他說本港法例不容許轉售電力，將來經營充電站的公司如何收費、如何釐定收費水平等，會是極為複雜的問題，惟路線圖並無提及，對此十分失望。

相關字詞﹕電動車普及化路線圖

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