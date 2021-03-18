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車用充電器目標2025年逾15萬個 推電動車路線圖 倡同年政府停車場收充電費

【明報專訊】環境局昨日發表《香港電動車普及化路線圖》，建議2035年或以前停止新登記燃油私家車，包括混合動力車，其間政府推動充電設施普及，短期目標於2025年全港私人充電設施增至逾15萬個，公共充電設施增至5000個或以上。另外，政府計劃於2025年起在政府停車場徵收充電費，認為有助推動充電服務市場化。

此外，政府首次提出研究把油站及加氣站轉型為充電站的可行性，環保署副署長馮浩然表示是推動電動車普及化「其中一項重中之重」的中期措施，料5至10年內陸續會有油站轉型為充電站（見另稿）。

2035停燃油私家車登記

爭2050年前車輛零排放

環境局長黃錦星表示，2018年全港車輛碳排放佔整體16%，私家車是各類汽車中最高，佔全港整體碳排放4.2%。他說，政府制定首份電動車普及化的路線圖，將引領香港在2050年前達致車輛零排放，以配合2050年前實現碳中和的目標。

路線圖提出，本港於2035年或以前停止新登記燃油私家車，包括混合動力車。其他措施包括推動試驗各種電動公共交通工具及商用車、擴展充電網絡，以及推動電動車維修人才培訓等（見表）。黃錦星說由於電動車技術日新月異，政府約每5年會檢視各項策略和目標，以調整相關政策與措施。

資助發展商提供充電器

路線圖各範疇中，以擴展充電網絡着墨較多。馮浩然說，政府政策是希望車主「返屋企充電」，2025年目標有逾15萬個私人車位有充電設施，一半透過資助措施鼓勵發展商提供，另一半透過政府資助計劃增加現有屋苑停車場充電位。另外，政府亦研究要求未來新建樓宇車位須配備充電設施。

此外，政府預計2025年會有不少於5000個公共充電設施。路線圖指出，現時全港共有3351個公共充電設施，但分佈不平均，最多是觀塘，有827個，最少是大埔，僅39個。

批款試電動雙層巴

被問到政府有否評估2035年電動私家車佔整體私家車比例，馮浩然稱香港並無生產汽車，全靠入口，難以估計車輛供應，故現時路線圖重點是做好充電設施的準備。

至於電動商用車，馮表示過去數年巴士公司試驗電動單層巴士，對技術已有掌握，但單層巴士僅佔全港6000多輛專營巴士的5%，新能源基金最近批准撥款試驗雙層巴士，希望未來幾年有更具體方向和時間表。

汽車會：車廠將停產燃油車

批政府只跟市場走無推動

香港汽車會會長李耀培認為，政府推動電動車普及化欠積極，因不少車廠已宣布停售燃油車的時間表，「政府只是跟住市場走，何來推動？」他說2025年政府停車場徵收充電費是不智，認為會拖慢電動車發展步伐，而政府推出路線圖的真正用意是管制車輛增長，對此表示失望。

相關字詞﹕電動車普及化路線圖

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