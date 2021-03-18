海園水上樂園最快8月開幕 待67.8億發展方案通過招聘人手

彩虹滑梯重生 研引入水中口罩

水上樂園初期預計開支約23億，去年向立法會交代時已超支14億元，場內設有27項室內及戶外遊樂設施，其中遊人可乘4人大水泡到「急流漩渦」，沿管道滑入大型「漏斗」內；亦可乘坐小艇玩「冲天瀑布」，從高處滑行到大滑板，再旋轉滑落。場內又設室內及戶外人造浪池，室內浪池全年運作，可造出8種浪型，旁邊設有表演台及LED大屏幕，戶外浪池則旁設30間戶外小屋。舊水上樂園的「彩虹滑梯」轉成「八彩天梯」重生，且設有計時功能，遊人可趴在浮氈上，在各條滑道鬥快向下俯衝。

海洋公園水上樂園執行總監余柏逸（Bryan Fish）稱，興建水上樂園最大的困難是不損害原有海岸，而部分滑水道將繞入山坡，建築時亦極富挑戰。他說，水上樂園將聘400個員工，當中120個為救生員，以確保遊人安全，另每兩小時將派員檢查水質，每天關門後徹底清潔。

劉鳴煒稱，現時關鍵是海洋公園未來發展方案要獲立法會撥款通過，才可開始招聘人手，再安排員工接受兩個月培訓，啟用後就會有現金流，而海洋公園第二間酒店擬今年底或明年初營運，盼有協同效應。至於入場人次，他說需視乎當時的社交距離措施，存有很多變數，「海外有waterpark（水上樂園）有水中可用口罩，是否引入給遊人佩戴，有待研究」，現時需留意疫情隨機應變。

山下園區 電競滑雪場有意進駐

至於未來發展方案中的山下園區，劉鳴煒稱需圍繞保育和教育，但不會只引入素食店或STEM產品店，而連月有國內、海外及本地機構接觸，遍及餐飲、零售、室內滑雪場、極限運動、電競等，他期待撥款通過後，可盡快落實合作伙伴。他又說，絕對歡迎與其他主題公園合作，但舉例若是環球影城這類主題公園，要向其提供足夠空間不容易。

稱暫時放下海鮮舫 「做事有次序」

去年《施政報告》提出海洋公園將接手以非牟利方式，保育已停業的香港仔珍寶海鮮舫，劉鳴煒說有非政府組織對計劃有興趣，但公園現時重點處理重生方案及水上樂園，「將珍寶海鮮舫暫時放下是合理的」，若有機會將重啟計劃，但未有具體日期，大前提是海鮮舫營運方案不可成為公園財務負擔。對於被指項目獲通過後就「過橋抽板」，他稱期望海鮮舫重現，但做事要有先後次序。