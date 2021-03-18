邱騰華：港台若不偏不倚 仍有存在價值

罐頭刀報道至2月底548投訴

多名議員昨在立法會關注港台新聞的報道手法。邱騰華回覆稱，報道附有相片展示罐頭底部，沒提及部分是否易揭式，有意見認為誤導，港台1月25日經時任廣播處長同意下發聲明回應，嚴厲譴責抹黑，重申報道是事實陳述。邱說截至2月底，港台共收到548宗相關投訴。

工聯會陸頌雄質詢會否追究或調查涉事記者，民建聯陳恒鑌關注港台會否懲處投訴成立的個案。邱騰華稱，港台有機制處理投訴，作為政府部門，任何違規或工作失當都會以同一把尺處理。

自由黨邵家輝稱近日收到港台員工致電稱擔心港台倒閉，關注當局會否打算關閉港台。邱稱，港台如能履行約章，仍有存在價值；相信節目客觀公正、不偏不倚，並受公眾監察下仍是有用的公眾平台。

憂公眾揣測涉政治因素

另外，香港記者協會去信新任廣播處長李百全，關注港台近日臨時抽起多個節目，令公眾揣測是否與政治因素有關。記協又要求李或管方澄清有否要求港台員工不可對外透露節目資訊，否則會被視為違反《官方機密條例》。