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港台擬抽起蔡玉玲編導教育節目 原周日播出 內容不涉政治 發言人：今日回應

【明報專訊】廣播處長李百全上任逾兩周，香港電台已先後抽起多個節目。本報接獲消息稱，原定周日（21日）播出、由港台編導蔡玉玲負責的其中一集《卓越教室》亦擬抽起，該集主要講述特殊教育，消息人士指未知抽起節目的原因。港台發言人表示，今日才能回應。

有消息人士表示，港台管理層昨日開會決定，抽起由港台編導蔡玉玲負責編導的其中一集《卓越教室》，據知該集主要講述特殊教育，完全沒有任何政治或敏感議題，相信非因節目內容而被抽起，惟管理層只交代抽起節目的決定，沒有解釋原因。據了解，今日管理層會再開會，消息人士稱希望今日管理層開會會改變決定，但相信機會甚微。

管理層只交代決定未解釋原因

今再開會料翻盤機會微

《卓越教室》每逢星期日晚上8時於港台電視31台播放，介紹8組獲行政長官卓越教學獎的教師及獲獎教育方案。根據港台網頁，本月21日晚上8時一欄仍顯示將會播放該節目。據了解，近日已播出由蔡玉玲負責的一集之宣傳片。《星島日報》教育專欄「卓越教室」昨日以題為「我運動我快樂」的文章介紹有關節目，提及內容講述獲行政長官卓越教學獎嘉許狀的特殊學校體育科教師，秉承「匡扶智障」的精神，積極為學生提供多元學習機會，建立校園全方位的體育文化，讓學生一生愛上運動、擁抱快樂。

消息：另有節目或抽起 涉訪李芝融

另一消息人士續稱，港台另有其他節目有可能被抽起，包括前藝員譚小環參與拍攝的《環顧日常》，以及《香港故事》其中兩集，有關集數分別訪問因民主派初選被捕的嚴重弱智人士家長協會前主席李芝融，以及因蠔涌爆炸品案被判入獄3年10個月的彭艾烈。上述節目未知播放日期，但已完成拍攝，當中部分片段仍未完成剪接。

本報昨晚向港台查詢，發言人表示今天才能回覆。

蔡玉玲原為港台節目《鏗鏘集》編導，被警方指控製作元朗7．21專題報道而進行車牌查冊時作虛假陳述，港台製作人員工會工會在今年1月中蔡再被提堂時接獲消息，稱蔡已被停止參與《鏗鏘集》製作。

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