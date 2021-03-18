襲警司機上訴 新片顯示警叉頸

現年61歲上訴人施振英，早前在裁判法院被判囚後暫准保釋候上訴。上訴方大律師指出，該新片段在審訊完結後才發現，顯示上訴人曾遭警員「叉頸」，出於自然反應用手撥開，與原審時控方檢控基礎稱警員沒對上訴人動粗不同，認為原審定罪欠穩妥。

上訴方又稱，上訴人當時被警員制服時至頭破血流，又說案情相對輕微，不涉主動衝擊警方防線等情况，可考慮如社會服務令的判刑。

律政司反對呈堂

律政司一方反對新證據呈堂，質疑有關片段和相片早於審訊時已存在，甚至與當時呈堂片段屬同一源頭，並認為兩名作供警員與片段描述大致相符，沒削弱警員證供可靠度；而且當時上訴人走出馬路，阻撓警方驅散行動，不認為原審判刑過重。

與警描述不同 官：須考慮整體環境

上訴方回應稱對律政司說法感詫異，認為新片段所示畫面與警員庭上所述截然不同，強調當日示威獲警方發出不反對通知書。但陳官指出，當時「花園道亂晒籠」，判刑時要考慮當時整體環境，不能只考慮上訴人在終審法院外的馬路情况。

【案件編號：HCMA250/20】

（反修例風暴）