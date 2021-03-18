多5人控理大串謀暴動 全遭拒保釋

WhatsApp紀錄顯曾商討行動

被告依次為林銘堯（22歲）、姜祖育（22歲）、姜紹熙（21歲）、陳蘊儀（23歲）、陳卓超（22歲），除陳卓超報稱文員外，其餘4人報稱為學生。他們同被控於2019年11月11日與於或約於14日之間，在香港串謀與其他不知名人物於香港理工大學參與暴動。

他們全毋須就控罪答辯；除首被告林銘堯外，其餘被告均保留8天後保釋覆核的權利，並於3月25日作有關覆核。

據了解，校園拍卡器紀錄顯示，5人曾用學生證進入理大24小時運作的自修室，並有多段校園閉路電視片段拍攝到他們於自修室內準備涉案物品，以及於校園內搬運枱及膠馬等，另亦拍到部分被告曾破壞校園的閉路電視。據悉，控方已檢取部分被告的手機WhatsApp紀錄，對話內容顯示他們案發前均有準備及商討行動。

旺角站縱火 調酒師認暴動

另外，案發時19歲的調酒師沈俊傑（現20歲），被指前年11月3日於旺角港鐵站外縱火，他昨於區域法院承認一項暴動罪；而縱火及在身處非法集結時使用蒙面物品兩罪，則獲控方同意不予起訴，交由法庭存檔。法官祁士偉押後至3月31日判刑，以索取背景及教導所報告，其間被告還押候判。

案情稱，被告當日戴上口罩，於凌晨2時許把垃圾投進馬路上的火堆助燃，又將木卡板和發泡膠投進旺角站C1出口的火堆。

【案件編號：KCCC826/21、DCCC 372/20】

（反修例風暴）