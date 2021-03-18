懲教物資車撞欄墜10米坡 3傷1危

事發昨早11時半，一輛中型貨車於大嶼山東涌道近嶼南道迴旋處對開墜山，車上3人被困，救援人員趕抵現場營救。車上司機及跟車工人中午已獲救，二人分別頸、肚及胸部受傷，清醒送往北大嶼山醫院治理。餘下被困的懲教署人員至下午1時許獲救，他頸及腳受傷，半清醒送往瑪嘉烈醫院搶救。

現場消息指出，涉事貨車約重11噸，約4年車齡，為懲教署外判運送物資的中型貨車，車上載有一名60歲懲教署助理物料供應員、一名60歲男司機及一名30歲跟車工人，貨車當時正駛往石壁監獄，沿東涌道落斜駛近嶼南道迴旋處時疑因腳掣失靈，失控撞毁路邊約8米長欄杆，再「倒樹葱」直墜山下10米深的山坡，3人被困車上，消防需爬下山坡才能救出3人。至昨晚懲教署人員仍危殆，司機情况穩定，跟車工人已出院。

懲教署回應稱，昨早約11時半，一輛外判承辦商貨車於運送工業物料前往石壁監獄途中在嶼南道發生交通意外，車上一名該署助理物料供應員及兩名承辦商員工受傷送院。該署職員福利組人員正跟進事件並提供適切協助。