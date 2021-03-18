女童虐殺案 班主任：兄說法與繼母不一 「直覺」說謊

男童案發時讀小三，控方昨傳召其班主任作供。卓姓班主任表示，男童學業成績中下，不過性格文靜、甚少發言，所以被點名擔任班長。卓在辯方盤問下稱，男童曾向老師說謊，加上沒有準時交功課，不久就被解除班長職務。

稱兄一拐一拐 身多處傷

卓表示從2017年11月初開始，留意到男童的面部紅腫、眼部瘀傷以及身上有被打的傷痕，而且男童走路一拐一拐，獲准使用校內電梯。及至11月23日，卓發現男童鼻樑位置有傷痕，遂安排男童見社工。針對鼻樑受傷，卓表示繼母（次被告）解釋男童教幼妹做功課時，被幼妹不慎觸碰眼鏡，因此弄傷鼻樑。翌日男童面部再添傷痕，嘴唇附近有黑點，但繼母聲稱察覺不到。

控方指出，繼母於短訊中向親父表示，卓曾警告男童「唔好諗住餓暈咗可以引人注意，只會送佢（男童）入院打針、抽血」，卓否認有過上述對話。被問到有否向繼母提及男童說謊，或建議繼母嚴加管教，卓一概表示忘記了。

卓表示男童與繼母的說法有一些出入，所以憑直覺認為男童不誠實、向老師提供的資料「不盡不實」。控方追問卓為何有直覺，卓解釋「起初我問佢（男童）問題，再同佢繼母求證，有時佢同佢繼母的說法有啲唔同」。

餓肚上學 父稱拒在家吃早餐

卓續稱，男童一直餓肚子上學，他從男童父親（首被告）口中得悉，男童拒絕在家吃早餐，反而決定由老師提供額外食物。另根據上課紀錄，男童在案發學期的缺席日數高達四分之一。聆訊今續。

【案件編號：HCCC28/20】