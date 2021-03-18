港聞

港聞二

晤華前夕 美多制裁24中港官員 指人大改港選舉 港府譴責 環時：必以牙還牙

【明報專訊】中美高層今明兩日將於美國阿拉斯加會晤。美國國務卿布林肯在會晤前夕，就去年公布的《香港自治法》報告更新內容，批評中國全國人大單方面改變香港選舉制度的決定，並更新制裁名單，由10人增至34人，新增的24名中港官員此前已被美國財政部列入制裁名單。按《自治法》列明，被制裁者可能被美方拒發簽證，即禁止他們入境。港府昨晚發聲明，譴責美國最新舉措。內地官媒《環球時報》昨發表社評，稱美方制裁對官員不可能產生任何影響，「中方必將再一次以牙還牙」。

港府：對港金融機構不具法律效力

港府發言人表示，對現屆美國政府沒改正上屆政府的錯誤，反而選擇採取同樣的錯誤行徑，干涉中國內政，表示極度失望；又稱美國制裁對香港金融機構不具法律效力。

美國國務院於當地時間周二（16日）更新報告內容，布林肯其後於聲明表示，是要強調美方對全國人大單方面改變香港選舉制度表達深切關注，又表示尊重人權、自由和多元政治的香港，符合香港、內地及國際社會的共同利益，而美國將與盟友站在一線，為港人的自由及權利發聲。

累計34人 新24人早遭財政部制裁

美國國務院去年10月按《香港自治法》規定向國會提交報告，點名特首林鄭月娥、律政司長鄭若驊、保安局長李家超等10人損害香港自治，美國總統可向被制裁者凍結資產、拒發簽證或入境等。今次更新名單上的24人，此前已為美國財政部先後納入制裁名單，名單包括與國安處及35+大搜捕行動有關者如副警務處長劉賜蕙、國安處處長蔡展鵬、警務處國安處高級警司李桂華等，以及有份通過《港區國安法》的港澳辦副主任鄧中華、人大副委員長王晨、全國人大常委譚耀宗等。美國國務院重申，外國金融機構與被制裁者交易，可面臨被美國當局制裁。

美重申與相關者交易機構或遭制裁

《環球時報》發表社評，稱美方想在中美會談向中國加壓，並為對話設置議題，「這種表演與中美對話的基本意義背道而馳」。譚耀宗昨發聲明回應稱，美國的行為「可恥」，重申任何國家都無權以任何藉口干涉香港內部事務，他會一如既往努力參與人大常委會的工作。

上 / 下一篇新聞

兩公院醫護打疫苗後不適入院 其一打科興後8日頭痛屙嘔 專家：隔太久料無關
兩公院醫護打疫苗後不適入院 其一打科興後8日頭痛屙嘔 專家：隔太久料無關
冀增誘因 林鄭：考慮放寬接種者通關社交距離
冀增誘因 林鄭：考慮放寬接種者通關社交距離
男子打復必泰後失知覺 兩疫苗預約減五及七成
男子打復必泰後失知覺 兩疫苗預約減五及七成
再有健身室涉初確 URSUS群組增5宗
再有健身室涉初確 URSUS群組增5宗
匯豐總行採樣現人龍 工商金融高層檢測
匯豐總行採樣現人龍 工商金融高層檢測
美領館職員女兒確診 或學校感染 諸聖中學男生初確 學校轉網課
美領館職員女兒確診 或學校感染 諸聖中學男生初確 學校轉網課
推第三期保就業「好有保留」 羅致光：放無薪假如分享工作
推第三期保就業「好有保留」 羅致光：放無薪假如分享工作
封西營盤均益大廈 毗鄰中聯辦
封西營盤均益大廈 毗鄰中聯辦
食肆須增換氣量 業界稱一部淨化機一萬元盼支援
食肆須增換氣量 業界稱一部淨化機一萬元盼支援
女童虐殺案 班主任：兄說法與繼母不一 「直覺」說謊
女童虐殺案 班主任：兄說法與繼母不一 「直覺」說謊
懲教物資車撞欄墜10米坡 3傷1危
懲教物資車撞欄墜10米坡 3傷1危
多5人控理大串謀暴動 全遭拒保釋
多5人控理大串謀暴動 全遭拒保釋
辯方：飛天南倒地後白衣始衝車站 證人：都可以咁講嘅
辯方：飛天南倒地後白衣始衝車站 證人：都可以咁講嘅
稱警當日沒表明持橫額違法 辯方斥8‧18集會檢控秋後算帳
稱警當日沒表明持橫額違法 辯方斥8‧18集會檢控秋後算帳
襲警司機上訴 新片顯示警叉頸
襲警司機上訴 新片顯示警叉頸
港台擬抽起蔡玉玲編導教育節目 原周日播出 內容不涉政治 發言人：今日回應
港台擬抽起蔡玉玲編導教育節目 原周日播出 內容不涉政治 發言人：今日回應
邱騰華：港台若不偏不倚 仍有存在價值
邱騰華：港台若不偏不倚 仍有存在價值
海園水上樂園最快8月開幕 待67.8億發展方案通過招聘人手
海園水上樂園最快8月開幕 待67.8億發展方案通過招聘人手
李家超：23條立法已展開工作 今屆立會難完成
李家超：23條立法已展開工作 今屆立會難完成
車用充電器目標2025年逾15萬個 推電動車路線圖 倡同年政府停車場收充電費
車用充電器目標2025年逾15萬個 推電動車路線圖 倡同年政府停車場收充電費
油站轉型快速充電站 5至10年內陸續改
油站轉型快速充電站 5至10年內陸續改
曾向鄭若驊投訴警方說謊 報道：檢控主任停職受查
曾向鄭若驊投訴警方說謊 報道：檢控主任停職受查
失蹤狗遭捕獸索勒腿 警列虐畜
失蹤狗遭捕獸索勒腿 警列虐畜
李軒朗認「偷步」印支持者 林博選舉呈請擇日判
李軒朗認「偷步」印支持者 林博選舉呈請擇日判
與中華基督會爭辦學權 培英中學創校團體敗訴
與中華基督會爭辦學權 培英中學創校團體敗訴
藉問路搶手機 拘5少年
藉問路搶手機 拘5少年
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】施德來返議辦 街坊送飲品祛濕 還押無法履職 范國威辭任區議員
【Emily】施德來返議辦 街坊送飲品祛濕 還押無法履職 范國威辭任區議員
【Emily】青委自薦計劃 申請人數續跌
【Emily】青委自薦計劃 申請人數續跌
【Emily】質問有無評估過健身者會否戴罩 田二少拍枱 轟政府未吸跳舞群組教訓
【Emily】質問有無評估過健身者會否戴罩 田二少拍枱 轟政府未吸跳舞群組教訓
【Emily】民記「治政課程」 請強世功王振民授課 曾鈺成講「從政的明天在哪裡」
【Emily】民記「治政課程」 請強世功王振民授課 曾鈺成講「從政的明天在哪裡」
【Emily】提升保安 可設「限閱級別」 警隊推內部通訊軟件P-chat
【Emily】提升保安 可設「限閱級別」 警隊推內部通訊軟件P-chat
【Emily】鄭若驊撐改選舉制街站
【Emily】鄭若驊撐改選舉制街站