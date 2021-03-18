晤華前夕 美多制裁24中港官員 指人大改港選舉 港府譴責 環時：必以牙還牙

港府：對港金融機構不具法律效力

港府發言人表示，對現屆美國政府沒改正上屆政府的錯誤，反而選擇採取同樣的錯誤行徑，干涉中國內政，表示極度失望；又稱美國制裁對香港金融機構不具法律效力。

美國國務院於當地時間周二（16日）更新報告內容，布林肯其後於聲明表示，是要強調美方對全國人大單方面改變香港選舉制度表達深切關注，又表示尊重人權、自由和多元政治的香港，符合香港、內地及國際社會的共同利益，而美國將與盟友站在一線，為港人的自由及權利發聲。

累計34人 新24人早遭財政部制裁

美國國務院去年10月按《香港自治法》規定向國會提交報告，點名特首林鄭月娥、律政司長鄭若驊、保安局長李家超等10人損害香港自治，美國總統可向被制裁者凍結資產、拒發簽證或入境等。今次更新名單上的24人，此前已為美國財政部先後納入制裁名單，名單包括與國安處及35+大搜捕行動有關者如副警務處長劉賜蕙、國安處處長蔡展鵬、警務處國安處高級警司李桂華等，以及有份通過《港區國安法》的港澳辦副主任鄧中華、人大副委員長王晨、全國人大常委譚耀宗等。美國國務院重申，外國金融機構與被制裁者交易，可面臨被美國當局制裁。

美重申與相關者交易機構或遭制裁

《環球時報》發表社評，稱美方想在中美會談向中國加壓，並為對話設置議題，「這種表演與中美對話的基本意義背道而馳」。譚耀宗昨發聲明回應稱，美國的行為「可恥」，重申任何國家都無權以任何藉口干涉香港內部事務，他會一如既往努力參與人大常委會的工作。