食肆須增換氣量 業界稱一部淨化機一萬元盼支援

政府昨凌晨公布維持現行社交距離措施，餐飲處所須4月底前提升換氣量至最少每小時6次水平，否則應安裝合適空氣淨化設備。

食環署周二公布，具高效顆粒空氣過濾（HEPA）結合紫外線C技術（UV-C）、HEPA或UV-C的空氣淨化設備方合規格。參考市面，有具醫療級cHEPA濾網及UV殺菌技術的空氣清新機售約1.6萬元；具HEPA過濾網的空氣淨化機售約3000元。

香港中小企食店聯盟召集人林瑞華認為，政府提出換氣6次要求「無一間餐廳做到」，批評專家有否切實考慮可行性。對於可購空氣淨化機代替，他說全港約兩萬間食肆，每間不止安裝一部，質疑市場有否足夠供應，又擔心大集團囤積淨化機。他說查過每部機售價介乎7000至1萬元，「對小店負擔好大」。

稱萬呎酒樓買機需20萬元

批政府照單全收袁國勇意見

香港餐飲聯業協會會長黃家和說，「政府強制執行都無辦法，但幾難做到」，稱有酒樓業反映，若一部淨化機覆蓋200至500呎，一間一萬呎酒樓需20部，額外投資需20萬元，關注政府會否支援。他又批評袁國勇非工程專家，政府卻「照單全收」，牽連全行約1.6萬間食肆。

稻苗學會會長黃傑龍則表示，透過工程提升換氣量涉數十萬元，他必定反對，但當局現准以空氣淨化機代替是可行方法。他認為當局可提供合規格型號，供業界參考。

（疫情第四波）