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封西營盤均益大廈 毗鄰中聯辦

【明報專訊】政府昨晚再度封區強制檢測，分別將西營盤均益大廈第三期，以及銅鑼灣海宮大廈和海都大廈列為「受限區域」，居民須強制檢測。當局解釋由於海宮大廈近期出現確診個案，加上兩座大廈樓齡較舊，劏房情况普遍，感染風險較高，故決定作出限制與檢測宣告。

政府晚上7時15分起圍封西營盤德輔道西271-285號均益大廈第三期，目標是今早7時完成行動。一批警員昨晚7時起，在上址拉起封鎖線，並將鐵馬、雪糕筒等運至，大批入境處人員亦到場支援。相鄰的中聯辦則不在強檢範圍內。

中西區區議員黃永志表示，大廈較多住戶屬勞動階層，關注行動能否準時完成，及會否影響居民上班。昨確診個案中，包括灣仔餐廳Mr Brown的一名27歲男調酒師，他居於均益大廈第三期B座，3月15日發病。

封銅鑼灣兩廈 涉健身群組

此外，政府昨晚8時圍封銅鑼灣告士打道264-268號海宮大廈和271-275號海都大廈，目標是今早約8時完成行動。海宮大廈昨錄得一宗34歲女子確診，無病徵，屬URSUS Fitness群組。

警員8時後在場拉起封鎖線，並封鎖海都大廈對出的景隆街一段行車線，檢測承辦商相達生物科技到場設置檢測站，政府人員亦架設帳篷、鐵馬及桌椅，並擺放即食麵、午餐肉、口罩等物資，亦有交通警員在告士打道戒備。有居住新界的長者，本來打算探望居住海都大廈的孫女，得知大廈圍封後失望離去。

（疫情第四波）

相關字詞﹕受限區域 封區 強制檢測

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