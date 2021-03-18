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推第三期保就業「好有保留」 羅致光：放無薪假如分享工作

【明報專訊】勞工及福利局長羅致光表示，基於財政考慮，政府對再推第三期保就業計劃很有保留；又形容放無薪假如分享工作，反映市場靈活性，否則僱主可解僱兩至四成的員工，冀僱主與僱員互諒互讓。

失業率再創新高下，羅致光昨在立法會被多名議員追問，會否再推出第三期保就業計劃，支援受疫情重創的行業。批發及零售界邵家輝建議，第三期保就業可只針對被停業的處所，如酒吧、卡拉OK等。

羅致光表示，保就業計劃的確有助減低疫情對勞工市場的壓力，但疫情未知維持多久，上兩期保就業已動用900億元，即使做得更精準，估計每期亦只能少花百多億元，基於整體財政考慮，對再推「好有保留」。

金融服務界張華峰關注，業界不少經紀及後勤員工須放無薪假，要求政府考慮推出新的支援措施。

稱反映市場靈活

不分享工作或解僱四成人

羅致光回應，僱員放無薪假，某程度反映市場有變化，有如「Job Sharing（工作分享）」，反映市場靈活性。員工本來5天工作，變成4天工作，如果大家不分享工作，實際上僱主可解僱20%員工，甚至40%，希望僱主與僱員互諒互讓，即使放無薪假會影響僱員收入，但總比裁員好。

另外，截至3月9日保就業秘書處接獲1105宗舉報，51%涉無理減少員工或辭退員工，16%要求員工持續放無薪假，當中1069宗完成調查，合共608名僱主未遵守計劃條款，當局會要求他們退還資助或罰款，另有274宗投訴會轉介勞工處。

（疫情第四波）

相關字詞﹕無薪假 羅致光

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