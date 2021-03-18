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美領館職員女兒確診 或學校感染 諸聖中學男生初確 學校轉網課

【明報專訊】本港昨日新增11宗新型冠狀病毒確診，其中兩宗源頭不明，包括日前確診的美國領事館職員夫婦的3歲女兒昨亦確診，她在堅道Woodland Montessori Academy讀學前班，全校師生要強制檢測。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，女童一家無病徵、源頭不明，不能排除是女童先在學校感染，與確診女童一同活動的幼童或要隔離檢疫。校方確認半山分校已停課。另外，聖公會諸聖中學一名15歲中二男生初步確診，若最終確診，全校要強制檢測及停課14日。

調酒師不明感染

船街酒吧工作 10員工檢疫

昨增11宗個案中，兩宗源頭不明，包括一名27歲男調酒師（第11334宗），在灣仔船街頂旺大廈地下酒吧Mr Brown工作，3月14日最後一日上班，翌日發病，酒吧有10多名員工要檢疫。患者住西營盤均益大廈3期，政府昨將大廈劃作封區範圍（見另稿），潛伏期內曾入住富薈上環酒店，酒店被納入強制檢測名單。

Mr Brown在facebook表示，所有員工要接受14日檢疫，酒吧關閉至另行通知。

Woodland Montessori停課

6宗相關個案中，5宗屬URSUS Fitness群組，另外一宗涉及一名3歲女童（第11331宗），她住在舊山頂道帝景園第3座，是日前確診的美國領事館職員夫婦的女兒，在堅道安峰大廈Woodland Montessori Academy就讀學前班，3月12日最後一日上學，3月15日樣本驗出陽性。張竹君說，由於女童一家都無病徵、源頭不明，不能排除是女童先在學校感染。張又說，由於3歲幼童或未能戴好口罩，校內與女童沒戴好口罩一同活動者要檢疫，仍在了解相關資料。

本報昨致電Woodland Montessori Academy，校方表示現階段沒有回應，半山分校目前停課。此外，昨日有大約10宗初步確診，其中4宗源頭不明，包括一名在旺角白布街聖公會諸聖中學就讀的15歲男生，他3月12日最後一日上學。若最終確診，全校要強制檢測及停課14日。

聖公會諸聖中學蔡副校長昨回覆表示，學生就讀中二，最後上周五（12日）上學，其後告假，學生上周回校時未出現病徵。他說學生當日主要留在課室，同班約20多人，全程有戴口罩，如學生小息時要除下口罩喝水，須到校方安排的指定地點。他說，暫未收到衛生防護中心指示要停課，但學校今日起會轉網課，並已聯絡清潔公司為校園消毒。

昨日初步確診的另一宗源頭不明個案涉及一名在葵涌居住及工作者，患者在3月6日已出現嗅覺欠佳，3月8日曾求醫，醫生建議檢測，但患者覺得問題不大沒有檢測，至3月16日呼吸不暢、氣促，最終確診。張竹君說，患者較早發病，之後曾上班及與他人用膳，衛生防護中心要再跟進。

明報記者

（疫情第四波）

相關字詞﹕源頭不明 疫苗 疫情第四波 疫情第五波 新型冠狀病毒

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