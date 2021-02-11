再有健身室涉初確 URSUS群組增5宗

該名36歲資訊科技從業員昨日初步確診，他在太古港島東中心（One Island East）證券公司上班，住日出康城領都9座，他無病徵，3月16日驗出陽性。張竹君說，該男子平日會去太古坊多盛大廈12樓Joint Dynamics健身，一周兩次，最後一次是3月10日，一起健身者及教練要檢疫，該健身室要關閉清潔，員工要檢測。

太古坊Joint Dynamics關閉清潔

Joint Dynamics在facebook表示，初步確診的顧客最後一日到訪健身室是3月8日，他於3月12日曾參加一節戶外課堂，染疫者和教練都有戴口罩。

此外，URSUS Fitness群組昨再增5宗個案，全部在檢疫中心確診，群組累計132宗個案，包括7名職員、87名顧客及38名密切接觸者。張竹君說，留意到該群組新增個案減少，希望爆發已受控，但不能掉以輕心。

9客確診均涉URSUS 置地ZUMA料沒爆發

URSUS Fitness疫情亦波及置地廣場食肆ZUMA Hong Kong，有9名近日確診的患者曾到訪該食肆。張竹君說，9人全屬URSUS Fitness群組，分別於2月26至27日，3月2日、5日和9日到過該食肆，她相信相關食客的感染源頭是URSUS Fitness，而ZUMA沒有員工感染，相信該食肆沒有爆發。ZUMA昨在facebook表示，所有員工檢測呈陰性，昨日已重開。

（疫情第四波）