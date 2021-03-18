冀增誘因 林鄭：考慮放寬接種者通關社交距離

林鄭月娥說，有就中港兩地人員往來與中央政府保持聯絡，「我哋初步和中央機關講過，喺咩情形之下接種咗兩劑疫苗可以比較放寬限制，會循呢個方向繼續做」。她說，新冠疫苗在短時間內研發，市民對它的信心較經年研究的疫苗有落差，「要市民真正好踴躍接種疫苗，除咗信心外，𠵱家睇落嚟都需要一啲誘因，即係接種咗有啲咩方便。我哋都喺呢度諗緊，不單止在通關有咩誘因，在本地社交距離措施，接種咗會唔會有一啲空間可以放寬，全部我哋都諗緊」。

許樹昌籲按疫情放寬 非絕對掛鈎疫苗

政府抗疫專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，港府有諮詢專家意見，但未有定案。他說是否放寬社交距離措施很視乎疫情受控情况，與接種疫苗「非絕對掛鈎」，但如本港有七至八成人接種了疫苗，也有條件放寬。

許樹昌認為，若安老院舍員工、院友及家屬均接種了疫苗，較易可放寬探訪，同一原理亦適用於放寬公立醫院探訪；回港者如能證明已接種疫苗，且上落機亦檢測陰性，也可考慮免入境檢疫；需要定期檢測的行業如已接種疫苗，或可檢測得較疏。他舉例如有食肆全部員工已接種疫苗，即使出現一名食客確診，亦未必需要停業14日。

想外遊者應打復必泰？

許：想去內地可能就打科興

至於接種哪種疫苗能方便通關，許樹昌說視乎對方地區承認哪種疫苗，料若疫苗已獲世衛批准使用，爭議不大。世衛1月底曾指計劃於3月決定是否將科興滅活疫苗列入緊急使用名單，至昨日未有結果。

世衛回覆本報稱仍待藥廠提供更多資料。對於期望外遊者是否應選擇已獲世衛批准緊急使用的BioNTech疫苗，許樹昌回應「如果想返內地可能就打科興，純粹個人選擇」。

（疫情第四波）