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兩公院醫護打疫苗後不適入院 其一打科興後8日頭痛屙嘔 專家：隔太久料無關

【明報專訊】醫護人員屬接種新冠疫苗的優先群組，醫管局昨日透露，累計有兩名公立醫院員工接種後不適入院，分別來自東區醫院及仁濟醫院，其中東區醫院護士接種科興疫苗8日後頭痛、屙嘔不適及低燒，相隔近兩周後入院，個案須交專家分析，以審視與接種疫苗是否有因果關係。有學者相信，由於出現症狀相距接種時間久，料與疫苗無關。

兩醫護情况穩定 個案交專家檢視

另外，一名38歲男警察接種科興疫苗後兩日，樣本驗出對新冠病毒呈陽性，他在接種前5日曾接觸確診者，衛生防護中心相信他打針前已受感染，事件不涉接種後感染或疫苗有效率的問題。

東區醫院昨日表示，一名員工曾於2月23日接種新冠疫苗，自3月3日陸續出現頭痛、屙嘔不適及低燒等症狀，16日入院檢查，情况穩定，該院昨向衛生署呈報該宗接種後不適個案，醫院會密切跟進有關員工的臨牀情况，包括作所需臨牀檢查及化驗，以確定其不適的原因及制訂治療方案。據了解，涉及的女護士是在衛生署營運的中央圖書館疫苗接種中心接種科興疫苗。

醫管局總行政經理何婉霞表示，有關專家分析東區醫院護士的情况與疫苗是否有關聯後，會作公布。她說，上周亦曾有員工接種疫苗後不適入院，涉及一名仁濟醫院職員，3月8日接種後同日下午不適，獲安排入院檢查，情况穩定，兩日後出院，至今共兩名員工接種後不適。

警打科興兩日後陽性 張竹君：無關有效否

一名38歲警方刑事部的男督察（個案11325）確診前曾接種新冠疫苗。衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，男督察一家4口於3月7日到訪另一名確診者的家，兩家人的兒女同於九龍塘官立小學就讀，男督察被列作密切接觸者，並無病徵，3月12日曾接種第一劑科興疫苗，14日取樣化驗後呈陽性，估計接種時已受感染。張竹君強調，男督察驗出陽性的樣本取自接種後兩日，但一般要接種兩劑後一段時間才能產生免疫力，相隔14日後才能看到疫苗是否有效，「呢個（事件）同疫苗有效冇效完全無關係」。

張：非100%有效 料有人打兩針仍確診

至於這是否首宗接種首劑疫苗後確診的個案，張竹君稱「唔會逐針、逐日計」，一般接種兩劑後一段時間仍確診才會檢視，故無備存相關資料，至今無確診者是打足兩針後14日仍確診。她又說疫苗非100%有效，預期接種人數愈來愈多，可能出現有人完成接種兩劑後仍確診。

就東區醫院護士的個案，中大呼吸系統科講座教授許樹昌說，通常接種疫苗後出現的頭痛、作嘔等不適會於一兩日內發生，該護士出現症狀的日子距離接種日期較久，「應該唔會隔咁耐」，加上疫苗產生的頭痛應很短暫，相信其情况與疫苗無關，認為要檢視她是否有其他病毒感染導致相關症狀。就男督察個案，許樹昌相信他是在受感染後的潛伏期接種疫苗，不論有否接種「始終都會發病」。

明報記者

（疫情第四波）

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