AI分析舖位人流交通競爭對手 設計×科技初創計劃奪冠

本為地理資訊平台 AI整合數據

曾從事建築地產行業的田學維說，Arical本身屬地理資訊平台，集合不同數據，既蒐羅政府的數據和不同網站上的公開資訊，例如巴士站數目、網民食評等，亦有合作伙伴包括地產公司、物流平台、超市提供的非公開資訊。經平台的人工智能分析及整合後，可為企業提供在開舖選址的概括地段周邊15分鐘步程範圍的資訊，包括交通、人流、餐廳種類、價位等，以讓客戶選擇開設的業務及定位，亦可比較不同地區相關資訊，供客戶選擇，「從前替客戶作可行性研究，要用人手、落場睇、數人流、做報告，很花時間，現時平台按幾個鍵便可處理10萬條資訊」。

熱點圖看商舖5年變化

其平台亦可用於智慧城市，以數據顯示不同地段的歷史變化，以長沙灣為例，自近年維港滙、麗翠苑等大型樓盤落成，其平台以類似熱點圖（Heat map）形式表達，田說，「可見到長沙灣區商舖5年來的變化，多了住宅、人流，周邊店舖價錢亦增加，用不同顏色表達，貴的會集中一起，可看見整個租金趨勢」。

許：倘懂結合科技 收入可大增

參與DXT、本身是設計師的許迅說，該平台既是科技也屬「體驗設計」，他舉例稱智能手機界面「已經是設計」，認為香港設計師過往「美學先行」，但現今愈多設計師有科技底子，若多考慮實用性、與人互動，可利用科技開拓市場，「過往我們設計了一個商標，售予一家公司，但如懂得和科技結合，設計一個App（軟件），多人用的，收入可以多好多」。