AI分析舖位人流交通競爭對手 設計×科技初創計劃奪冠

【明報專訊】香港設計師協會及科技園合辦全球首個結合設計和科技的初創挑戰計劃「設計×科技」（DXT），本地初創Arical憑人工智能（A.I.）分析各區舖位周邊公開資訊及區域數據的平台取得冠軍。Arical行政總裁田學維表示，系統協助客戶分析及比較不同舖位作不同定位的服務：「做高級日本菜還是中級菜？附近多少人在做？價位如何？」聯辦活動的香港設計師協會行政總裁許迅表示，期望業界「不只是設計『靚』的東西，亦設計改善用戶經驗的產品」，以拓展市場。
本為地理資訊平台 AI整合數據
曾從事建築地產行業的田學維說，Arical本身屬地理資訊平台，集合不同數據，既蒐羅政府的數據和不同網站上的公開資訊，例如巴士站數目、網民食評等，亦有合作伙伴包括地產公司、物流平台、超市提供的非公開資訊。經平台的人工智能分析及整合後，可為企業提供在開舖選址的概括地段周邊15分鐘步程範圍的資訊，包括交通、人流、餐廳種類、價位等，以讓客戶選擇開設的業務及定位，亦可比較不同地區相關資訊，供客戶選擇，「從前替客戶作可行性研究，要用人手、落場睇、數人流、做報告，很花時間，現時平台按幾個鍵便可處理10萬條資訊」。
熱點圖看商舖5年變化
其平台亦可用於智慧城市，以數據顯示不同地段的歷史變化，以長沙灣為例，自近年維港滙、麗翠苑等大型樓盤落成，其平台以類似熱點圖（Heat map）形式表達，田說，「可見到長沙灣區商舖5年來的變化，多了住宅、人流，周邊店舖價錢亦增加，用不同顏色表達，貴的會集中一起，可看見整個租金趨勢」。
許：倘懂結合科技 收入可大增
參與DXT、本身是設計師的許迅說，該平台既是科技也屬「體驗設計」，他舉例稱智能手機界面「已經是設計」，認為香港設計師過往「美學先行」，但現今愈多設計師有科技底子，若多考慮實用性、與人互動，可利用科技開拓市場，「過往我們設計了一個商標，售予一家公司，但如懂得和科技結合，設計一個App（軟件），多人用的，收入可以多好多」。