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襲反國安法街站議員秘書 中年漢囚4周准保釋上訴

【明報專訊】49歲男子在深水埗區議員劉家衡於去年5月設立的反《港區國安法》街站外，與持不同政見者起爭執，其間出手抓傷另一區議員李文浩的女秘書。中年漢被裁定一項普通襲擊罪成，案件昨在西九龍裁判法院判刑。暫委裁判官陳姵妏表示，當時社會嚴重撕裂，被告指罵事主「人渣、垃圾」，加上暴力程度不算輕，故判處被告囚4星期，但批准保釋等候上訴。

求情稱認同毋須捉住事主

被告尹載道（49歲），報稱商人，被控去年5月29日在深水埗元州街162號外，襲擊女子余凱琳，即李文浩的女秘書。辯方求情時透露，被告現為兼職餐廳侍應，又稱被告重看事發片段後，認同當時毋須捉住事主，可留待警方到場處理。

官稱被告暴力程度不輕 解釋只是「編作揑造」

暫委裁判官陳姵妏判刑時引述被告社會服務令報告稱，被告沒有悔意。而且從案發影片可見，被告情緒激動、手腳並用，而被襲的一方只有抵擋，並無還擊，被告更在多人叫停下亦無理會，直至有警員到場喝停，被告才停手。即使被告在庭上有辯解，但其解釋只是「編作揑造」。

陳官認為，案件的暴力程度不算輕微，加上事發時「社會氛圍仍然撕裂嚴重」的情况下，咒罵事主「人渣、垃圾」，因此須判被告即時監禁。

另外被告原亦被控於同日同地，與劉家衡的助理李譯喬（31歲）在公眾地方打鬥，但去年11月控方以打鬥原因不明，撤回被告及李譯喬的控罪。

【案件編號：WKCC 3420/20】

相關字詞﹕西九龍裁判法院 普通襲擊 深水埗 街站 港區國安法

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