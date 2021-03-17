襲反國安法街站議員秘書 中年漢囚4周准保釋上訴

求情稱認同毋須捉住事主

被告尹載道（49歲），報稱商人，被控去年5月29日在深水埗元州街162號外，襲擊女子余凱琳，即李文浩的女秘書。辯方求情時透露，被告現為兼職餐廳侍應，又稱被告重看事發片段後，認同當時毋須捉住事主，可留待警方到場處理。

官稱被告暴力程度不輕 解釋只是「編作揑造」

暫委裁判官陳姵妏判刑時引述被告社會服務令報告稱，被告沒有悔意。而且從案發影片可見，被告情緒激動、手腳並用，而被襲的一方只有抵擋，並無還擊，被告更在多人叫停下亦無理會，直至有警員到場喝停，被告才停手。即使被告在庭上有辯解，但其解釋只是「編作揑造」。

陳官認為，案件的暴力程度不算輕微，加上事發時「社會氛圍仍然撕裂嚴重」的情况下，咒罵事主「人渣、垃圾」，因此須判被告即時監禁。

另外被告原亦被控於同日同地，與劉家衡的助理李譯喬（31歲）在公眾地方打鬥，但去年11月控方以打鬥原因不明，撤回被告及李譯喬的控罪。

【案件編號：WKCC 3420/20】