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初選5人申保釋 周五處理徐子見申請

【明報專訊】47名民主派因「35+初選」被控串謀顛覆國家政權罪一案，除11人獲准保釋外，其餘均須還押至監房看管至5月31日再訊。早前在裁判法院被拒保釋的徐子見、梁國雄、岑子杰、毛孟靜、鍾錦麟，日前已向高院申請保釋，聆訊押後3月中至尾處理；據了解，劉頴匡亦有意向高院申請保釋。

徐子見聆訊杜麗冰審理 其餘4人月底處理

根據司法機構網頁，所有申請者聆訊時間估計為一小時，高院先於3月19日上午處理徐子見的保釋申請，並由國安指定法官、高院法官杜麗冰審理；3月29日分別處理岑子杰、梁國雄和毛孟靜的申請，3月31日下午則處理鍾錦麟的申請。據了解，梁國雄、岑子杰、毛孟靜將委任資深大律師潘熙代表。

另外吳政亨、袁嘉蔚、梁晃維、黃子悅、吳敏兒、何桂藍、林卓廷、岑敖暉、王百羽將會於本周五（19日）再到西九裁判法院提出保釋申請，並繼續由國安指定法官、總裁判官蘇惠德處理。

47被告11人現獲保釋

案件於本月1日在西九龍裁判法院提堂，47名民主派被告經4日聆訊，總裁判官蘇惠德批准其中15人保釋外出，但律政司隨即申請保釋覆核，結果全部須還押。除劉偉聰、林景楠、楊雪盈、呂智恆獲律政司撤回覆核，其餘11名遭保釋覆核的被告經高院審理後，最終黃碧雲、鄭達鴻、彭卓棋、柯耀林、何啟明、施德來和李予信獲准保釋，但伍健偉、譚文豪、郭家麒、張可森遭律政司覆核成功，須還押監房看管。

【案件編號：HCCP 126、134-137/21】

（35+大搜捕）

相關字詞﹕劉頴匡 保釋聆訊 鍾錦麟 毛孟靜 梁國雄 岑子杰 徐子見 35+大搜捕 串謀顛覆國家政權 港區國安法

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