控方：流水集會共同犯罪 視黎智英有份組織遊行

控方資深大律師余若海表示，本案從不涉及政治檢控或針對任何被告，只是按證據提控，並指涉及未經批准集結的罪行有保護社會之效，若相關條例合憲但不能用以檢控任何和平示威，只會淪為「無牙」條例，無實質作用。

法官：各被告已「共同被控」

控方另一代表大律師林芷瑩則提及，本案可引用「共同犯罪」原則，即每個被告可在組織遊行時扮演不同角色，而黎智英則是負責領導遊行，因此仍視黎智英有份組織。不過，代表李柱銘及何俊仁的資深大律師駱應淦隨即反駁，控方由開審至今從沒提及此原則；法官胡雅文就回應各被告已是「共同被控」。

辯方：無證據顯示各人有計劃

代表黎智英的另一資深大律師蔡維邦亦反駁，控方現時提出共同犯罪原則只是在干擾自己的案情，因該原則涉及一群人在共同策劃一個犯罪計劃後，各自實行計劃中的職責，惟現時控方沒足夠證據顯示各人有計劃，而黎智英拿着橫額、在呼喊口號的人旁領頭，亦不代表他有份組織，故認為控方只在分散本案焦點，即各被告有否組織遊行的計劃。

另外，代表李卓人及何秀蘭的資深大律師戴啟思表示，當日舉辦方設「流水式」安排，目的只為了疏散群眾，是按情况而作出的必要安排，故即使人群被視為參與未經批准集結亦有合法辯解，並稱當日民陣副召集人陳皓桓只曾說「若銅鑼灣不能離開，便到金鐘；若金鐘不能離開，便到中環」，但從未叫人跟隨領頭人士遊行到中環，從此可見只為疏散之目的。聆訊今續。

【案件編號：DCCC 536/20】

明報記者

（反修例風暴）