「黃店」扒房聚會10時未散 警票控28人犯聚 5為區議員

【明報專訊】中大學生會前會長周竪峰及多區民主派區議員前晚疑到灣仔一間被稱為「黃店」的扒房聚會，至晚上10時後仍未散場，涉違反限聚令及限營業令。警方到場，店內的人拒絕開門，雙方對峙至昨凌晨近3時，警方經後門進入店內票控28人違限聚令，包括至少5名區議員，並以涉嫌違反營業令檢控店主。
一度拒開閘 與警對峙
事發前晚8時許，有近30人疑於灣仔交加里一間「黃店」扒房「後街牛扒」內聚會，沙田區議員李志宏及中大學生會前會長周竪峰等有份出席，至晚上10時許仍未散場，有人向警方報案。大批警員到場，扒房拉上捲閘，警員未有破門或拍門，一直在店外等候。《文匯報》昨零時半以「獨家」標籤率先報道事件。
店主涉違限營業令被檢控
至昨凌晨2時45分，警員拍門要求開門，有人應門稱前門無法開啟，着警員到後門。警員經後門進入店內，向場內14男14女（23至63歲）發限聚令告票，至凌晨4時許帶走涉違反限營業令的41歲姓馬店主。據了解，有人報稱在餐廳內出席結婚派對，警員凌晨內進後，未見任何婚禮佈置或食物。
周竪峰離開現場時稱「冇嘢回應」，李志宏則稱自己沒有違法下被票控，向警員解釋時對方僅稱「有咩同法官講」。據了解，尚有多名區議員被票控，包括沙田區議員黃學禮、大埔區議員劉勇威及陳蔚嘉，以及離島區議員梁國豪。本報致電各人，劉勇威及梁國豪均稱「無回應」。本報截稿前未能聯絡上陳蔚嘉及黃學禮。後街牛扒昨在facebook表示，昨今兩日停業。
根據目前限營業令規定，晚上10時後須停堂食，處所內顧客任何時間均不得超過入座率一半，宴會上限20人，婚宴及餐飲宴會亦不例外。