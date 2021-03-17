「黃店」扒房聚會10時未散 警票控28人犯聚 5為區議員

一度拒開閘 與警對峙

事發前晚8時許，有近30人疑於灣仔交加里一間「黃店」扒房「後街牛扒」內聚會，沙田區議員李志宏及中大學生會前會長周竪峰等有份出席，至晚上10時許仍未散場，有人向警方報案。大批警員到場，扒房拉上捲閘，警員未有破門或拍門，一直在店外等候。《文匯報》昨零時半以「獨家」標籤率先報道事件。

店主涉違限營業令被檢控

至昨凌晨2時45分，警員拍門要求開門，有人應門稱前門無法開啟，着警員到後門。警員經後門進入店內，向場內14男14女（23至63歲）發限聚令告票，至凌晨4時許帶走涉違反限營業令的41歲姓馬店主。據了解，有人報稱在餐廳內出席結婚派對，警員凌晨內進後，未見任何婚禮佈置或食物。

周竪峰離開現場時稱「冇嘢回應」，李志宏則稱自己沒有違法下被票控，向警員解釋時對方僅稱「有咩同法官講」。據了解，尚有多名區議員被票控，包括沙田區議員黃學禮、大埔區議員劉勇威及陳蔚嘉，以及離島區議員梁國豪。本報致電各人，劉勇威及梁國豪均稱「無回應」。本報截稿前未能聯絡上陳蔚嘉及黃學禮。後街牛扒昨在facebook表示，昨今兩日停業。

根據目前限營業令規定，晚上10時後須停堂食，處所內顧客任何時間均不得超過入座率一半，宴會上限20人，婚宴及餐飲宴會亦不例外。