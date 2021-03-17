幼師稱受虐女童本愛笑 搬家後變沉默傷痕纍纍 憶女童校內早餐連吃3碗麵

哽咽稱女童退學後「無再見過佢」

女童生前就讀幼稚園K3，由兩名班主任共同看管。林姓班主任說，女童2015年入讀幼稚園，很快便適應校園生活，「其他小朋友會喊，佢返學時無喊過」。根據手冊和學習歷程檔案，女童在多個範疇獲最高評分，被評為衛生習慣良好、能獨立自理及擅長與同學交流。學業方面，林表示女童的數學邏輯和說話能力不錯。

林稱，自從女童2017年8月搬家，其行為和情緒有不少變化，例如不再與老師傾訴事情。每逢周一，老師會問小朋友周末有何活動，女童以往喜歡舉手分享，搬家後卻不再開口，面對老師提問仍「合埋口，唔出聲」。林又說幼稚園會為學生提供早點，小朋友一般在家吃過早餐，無法吃完，惟女童曾經「食完一碗又一碗，要了三碗（麵）」 。

梁姓班主任則形容女童原是「好鍾意笑的小女孩」，不但喜歡舉手答問題，亦會與老師聊天。梁稱女童學習上和同齡兒童差距不大，亦與同學相處融洽，「有小朋友踩三輪車轉不到彎，佢會主動幫手」。控方其後將女童的課堂紀錄呈堂，提及女童2017年8月起缺課多日，梁在庭上哽咽落淚，一度無法說話。

老師攝女童傷勢 繼母允不再體罰

2017年9月初，梁發現女童的臀部等受傷，遂拍照記錄及填寫「特殊事件紀錄表」，女童的繼母（次被告）當場承諾不再體罰女童，惟至9月底，繼母帶女童上學時，校長發現女童面部腫脹。梁稱校方商討過後，「覺得佢面部咁大片傷痕，足夠作進一步行動」，於是再拍照記錄女童其他部位的傷勢。

對於女童腳板底受傷，繼母向校方聲稱其丈夫（首被告）以藤條打地下，「想嚇吓小朋友，點知打到小朋友隻腳」。梁稱當時對說法感疑惑，但一個月後首被告就為女童辦退學。梁透露，首被告及後前往幼稚園，以女童手寫的英文字母為證，強調女童在家學習進度良好。

梁在辯方盤問下表示，繼母曾聲稱女童有行為問題，例如在鄰居門前小便。梁說當時勸喻女童的父母要有耐性，亦要求繼母不再施行體罰。聆訊今續。

【案件編號：HCCC28/20】