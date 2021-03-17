袁海文舉報篡改區會會議紀錄 民政稱失實

稱秘書處刪改錄音 5分鐘變20秒

袁海文表示，深水埗區議會去年11月舉行第6次會議期間，他曾就上兩次的會議紀錄提出修訂，要求補回民政專員離場後議員的發言紀錄，包括討論有關前年10月反修例運動中區內有的士撞傷途人，以及修改歷史教科書的議程，民政專員當時表示，因相關議題超出區議會職能，秘書處不會提供包括撰寫會議紀錄在內的服務，會議最終通過袁海文修訂。

袁表示，秘書處及後上載至區議會的錄音，逾5分鐘討論及投票過程刪至20多秒，亦沒記錄有議員提出修訂；秘書處上月以電郵向議員發出第6次會議的會議紀錄初稿，提及會上議員並沒提出修訂，有關會議紀錄獲通過。

多名議員在昨天的深水埗區議會上向民政專員及秘書處追問事件，獲告知相關討論不屬區議會職能範圍。深水埗區議會主席楊彧表示，會議紀錄提及議員沒提出修訂與事實不符。袁海文質疑，區議會秘書處篡改會議討論過程及投票決定，並透過剪接錄音偽造區議會決定，更將民政專員發言錄音也刪走，質疑涉及欺詐、偽造文書及公職人員行為失當，他昨日已報警，今日會再向廉政公署舉報。

民政署：不將不符職能討論放入紀錄

民政事務總署昨發稿回應，重申袁海文提出將不符《區議會條例》的討論在會議紀錄加入「增補」段落，時任民政事務專員已指出，秘書處不會提供秘書服務，即使通過接納「增補」段落，秘書處亦不會跟進有關紀錄，有關討論並不包括會議錄音中。署方又稱秘書處上月會議前已向議員提交了第6次會議紀錄的初稿，並於昨天會議再次提交，但袁過去3周與昨天都沒提出修訂，認為袁指控失實，表示極度遺憾。