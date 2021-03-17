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孖蒸占卜轉運 大專生公園被灌醉非禮

【明報專訊】大專生藉詞可「占卜轉運」，誘騙一名女大專生連飲兩支雙蒸酒，繼而毛手毛腳非禮醉倒女事主。警方調查後，前日在港鐵葵芳站外拘捕該名男子。

街頭派問卷稱做研究 男大專生落網

葵青警區刑事調查隊第6隊主管黃露莎督察稱，該男子上周四（11日）在葵涌街頭派問卷，聲稱做學術研究，18歲女事主不虞有詐，與男子交談。該男子聲稱可提供占卜服務，協助轉運。取得女事主信任後，二人交換電話號碼。

男子相約女事主本周日（14日）下午3時許到葵芳邨購買5支特醇雙蒸酒作占卜用具，其後到中葵涌公園休憩處完成占卜儀式，其間他以5支酒「擺陣」圍繞女事主，聲稱作占卜「橋樑」，並誘騙她連飲兩支酒才可完成儀式，女事主照做後醉倒。

雙蒸酒一般酒精濃度約30%，女事主醉酒近7小時，當晚10時許醒來發現自己衣衫不整倒臥公園內，男子則已逃去無蹤，事主懷疑被侵犯遂報警求助。

警方翻看閉路電視片段，確認該男子打扮特徵，前日下午4時許在葵芳站附近拘捕20歲姓黃男子，他於警誡下承認趁事主酒醉時非禮。據悉，黃男為另一所大專院校學生，不認識占卜術數。黃男身高約1.7米，瘦身材、蓄短黑髮、戴金色框眼鏡，犯案時身穿橙色風衣、黑色長褲及黑色運動鞋，警方呼籲其他曾被非禮的事主或目擊案發經過的市民與警方聯絡。

相關字詞﹕占卜 非禮學生 非禮

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