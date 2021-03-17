曾鈺成：覆核資格審查 耗時不實際

【明報專訊】人大通過修改選舉制度，包括將設立候選人資格審查委員會。立法會前主席曾鈺成昨出席網台節目《議會內外》，稱委員會的決定相當重要，應設有上訴機制，但司法覆核過程耗時，對選舉而言不太實際，他認為就有關決定，在其系統內可以有上訴機制。至於委員會成員，他認為應有公信力，「你找曾鈺成、譚耀宗、葉國謙、李慧琼坐下去，說這是資格審查委員會，我們都很難做事」。
稱不受選民約束 選委議席超然
立法會將新增選委會界別，曾鈺成表示，選委會界別與特首有共同選民基礎，「同一個阿媽生出來」，且相對直選與功能組別而言較不受選民約束，「從這個角度來說，選委會產生的議席最超然」。坊間有「333」建議方案，認為選委會、直選及功能組別應各佔30席，曾鈺成認為，最終選委會的議席或會較30席多，因中央要確保港府於立法會內有足夠支持。
《基本法》列明，特首產生辦法按實際情况和循序漸進原則規定，最終達至普選產生的目標。曾鈺成說對重啓普選特首的政改感樂觀，因本次修改選舉制度，從根本上確保了愛國者治港，中央對普選便沒有了顧慮；至於候選人是否經篩選，「我覺得先走這步先啦……當年（8．31政改）一早袋住先，就不會（造成）今天的局面」。
湯家驊上午自薦審委 下午改口
另外，行會成員資深大律師湯家驊昨早於商台節目中，稱如獲得北京委任，他願意為香港付出，認為自己是合適人選出任資格審查委員會委員，但承認有人或對他持偏見，建制派及民主派都未必認為他合適。湯下午在社交媒體上拍片，稱成員應較中立、無政治傾向，他說自己作為政治人物，有能力但卻未必合適擔任成員，「對不起了，就算有人委任我，我都不會做（成員）的」。