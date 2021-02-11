何靖重申選委議席「較大比例」 田北辰仍提333：框架下難爭取

黃國健倡432比例 謝偉俊無所謂

工聯會黃國健表示，會上反映選舉委員會可注重均衡代表性，大幅增加勞工界選委比例；至於立法會90席，他稱個人認為可40席選委會、30席地區直選，20席功能組別。實政圓桌田北辰稱，他在會上堅持「30、30、30」的分配，但因王晨早已說明選委會產生的議席是「較大比例」，框架不會改變，即使他盡最大努力都難以爭取；他又稱立法會參選人在選委會取得的提名票數目門檻不應太高。

自由黨主席鍾國斌亦稱會上建議，議席分佈最好「30、30、30」，亦希望有多元聲音參與立法會。建制派謝偉俊稱，他認為「40、30、20」（即選委會40席）或「30、30、30」都無所謂，兩者差10席分別不大，反正新安排都能令香港更穩定。

林健鋒：可研外國護照者禁入閘

經民聯林健鋒稱，建議立法會功能組別組成加入青年、婦女組織及中資機構等代表，另可研究是否應禁止有外國護照者參選立法會。

除了議員，中央有關部門亦舉行青年、教育、工商界等界別座談會。香港法學交流基金會秘書長陳曉鋒稱在會上反映，做街站時20多歲的青年不支持決定，政府官員和青年領袖應走入社區解說，避免誤解。