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何靖重申選委議席「較大比例」 田北辰仍提333：框架下難爭取

【明報專訊】中央有關部門第二日在港舉行修改香港選舉制度座談會，港澳辦副主任張曉明、人大法工委副主任張勇主持；中聯辦主任駱惠寧、副主任何靖等昨在會展分別主持小組，聽取特區政府官員、立法會議員等意見。張曉明和駱惠寧主持的小組包括局長、常任秘書長等。據了解，何靖會上重申人大副委員長王晨早前稱選委會選舉產生「較大比例」立法會議員，而出席的多名議員則對「選舉委員會」、「功能組別」和「地區直選」議席分佈各自表述。

黃國健倡432比例 謝偉俊無所謂

工聯會黃國健表示，會上反映選舉委員會可注重均衡代表性，大幅增加勞工界選委比例；至於立法會90席，他稱個人認為可40席選委會、30席地區直選，20席功能組別。實政圓桌田北辰稱，他在會上堅持「30、30、30」的分配，但因王晨早已說明選委會產生的議席是「較大比例」，框架不會改變，即使他盡最大努力都難以爭取；他又稱立法會參選人在選委會取得的提名票數目門檻不應太高。

自由黨主席鍾國斌亦稱會上建議，議席分佈最好「30、30、30」，亦希望有多元聲音參與立法會。建制派謝偉俊稱，他認為「40、30、20」（即選委會40席）或「30、30、30」都無所謂，兩者差10席分別不大，反正新安排都能令香港更穩定。

林健鋒：可研外國護照者禁入閘

經民聯林健鋒稱，建議立法會功能組別組成加入青年、婦女組織及中資機構等代表，另可研究是否應禁止有外國護照者參選立法會。

除了議員，中央有關部門亦舉行青年、教育、工商界等界別座談會。香港法學交流基金會秘書長陳曉鋒稱在會上反映，做街站時20多歲的青年不支持決定，政府官員和青年領袖應走入社區解說，避免誤解。

相關字詞﹕張勇 何靖 林健鋒 黃國健 鍾國斌 田北辰 立法會議員 張曉明

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