中央第二日改選制閉門座談 張曉明：立法諮詢性質 林鄭意見「中央已聽取 不宜公開」

稱如期立會選舉「很大難度」

民主黨主席羅健熙批評，「唔明佢講啲咩有咩咁秘密」，作為特首只向中央交代而不向市民交代，更加令人認為她完全不重視香港市民。

羅健熙轟完全不重視市民

林鄭月娥昨日出席行會前稱，前晚見張曉明是盡地主之誼，她不需要在這幾天就修改選舉制度提意見，因早前在北京通過決定的過程，已聽取了特區政府，特別是特首提交的意見：政府會提交意見直至人大常委會修訂《基本法》附件一、二，並由香港本地立法。她說「完善」選舉制度要修訂的本地法律或逾20部，將透過提出「綜合條例」草案，強調此不是新事物。據了解，相關修例的法律文件有500多頁。

林太說，已與立法會主席梁君彥磋商如何讓議會有更充足時間審議草案。要在短時間內提交本地法律修訂草案，且要修訂多部法律，核對有否錯漏亦是非常龐大的工作，而政制及內地事務局和律政司已成立專責團隊處理；立法會加會或聚焦完成相關修例，暫放下其他工作，亦是一個方法加快審議；審議過程中政府會全面配合，即如議員在審議過程有提問，她要求同事盡快回應。

梁君彥：樂意加會審議

梁君彥昨表示，由3月31日起連續3個星期三，立法會大會並沒安排會議，如政府提交修改選舉制度的草案，他樂意在這段期間加開會議。他說相信提交法案委員會時，委員會會因應時間盡量審議。由於往後有3場選舉要辦，時間迫切，立會將配合選舉及修改法例，做好審議工作。

建制派謝偉俊表示，議員會研究有關法案委員會設參加人數上限為15或16名議員，限人數能令審議更有效率。民建聯張國鈞接受查詢時稱，若立法會成立相關法案委員會，他會盡力爭取擔任副主席。

張曉明：五步曲改選制「辦不成」

張曉明、中聯辦主任駱惠寧昨日的座談會，分別會見各政策局局長、常任秘書長、紀律部隊首長等。張曉明會上稱，中央對事件高度重視，又解釋如按照以往做法由特區政府以「五步曲」啟動，是「辦不了、辦不成」的，只能由中央來主導；同時中央非常重視過程，今次中央有關部門在港舉行一連串座談會，「性質是一種立法諮詢」，讓全國人大在立法之前先走這樣的程序，到香港聽取各方面意見。

駱惠寧則表示，留意到特首和特區政府很多官員都主動發表支持的意見，不難判定隨時間推移，修改選舉制度的重大意義將進一步突顯。他說，中央對修改香港選制十分重視和慎重，包括成立「專班」，在研究階段邀請香港研究選舉和法律的專家參與，過程中不斷與特區政府和特首溝通，聽取香港方面的意見。