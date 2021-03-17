中央第二日改選制閉門座談 張曉明：立法諮詢性質 林鄭意見「中央已聽取 不宜公開」

【明報專訊】人大決定修改香港選舉制度後，中央部門昨第二日在香港舉行閉門座談會聽取意見，港澳辦副主任張曉明形容性質是一種「立法諮詢」。特區政府無舉行公眾諮詢，一如中央出手訂立《港區國安法》，特首林鄭月娥昨稱中央決定修改香港選舉制度的過程已聽取她的意見，但她不適合公開說明。被問到立法會選舉能否如期9月5日舉行，她稱修訂相關選舉法例、做選民登記、安排選舉等過程緊湊，有很大難度。
稱如期立會選舉「很大難度」
民主黨主席羅健熙批評，「唔明佢講啲咩有咩咁秘密」，作為特首只向中央交代而不向市民交代，更加令人認為她完全不重視香港市民。
羅健熙轟完全不重視市民
林鄭月娥昨日出席行會前稱，前晚見張曉明是盡地主之誼，她不需要在這幾天就修改選舉制度提意見，因早前在北京通過決定的過程，已聽取了特區政府，特別是特首提交的意見：政府會提交意見直至人大常委會修訂《基本法》附件一、二，並由香港本地立法。她說「完善」選舉制度要修訂的本地法律或逾20部，將透過提出「綜合條例」草案，強調此不是新事物。據了解，相關修例的法律文件有500多頁。
林太說，已與立法會主席梁君彥磋商如何讓議會有更充足時間審議草案。要在短時間內提交本地法律修訂草案，且要修訂多部法律，核對有否錯漏亦是非常龐大的工作，而政制及內地事務局和律政司已成立專責團隊處理；立法會加會或聚焦完成相關修例，暫放下其他工作，亦是一個方法加快審議；審議過程中政府會全面配合，即如議員在審議過程有提問，她要求同事盡快回應。
梁君彥：樂意加會審議
梁君彥昨表示，由3月31日起連續3個星期三，立法會大會並沒安排會議，如政府提交修改選舉制度的草案，他樂意在這段期間加開會議。他說相信提交法案委員會時，委員會會因應時間盡量審議。由於往後有3場選舉要辦，時間迫切，立會將配合選舉及修改法例，做好審議工作。
建制派謝偉俊表示，議員會研究有關法案委員會設參加人數上限為15或16名議員，限人數能令審議更有效率。民建聯張國鈞接受查詢時稱，若立法會成立相關法案委員會，他會盡力爭取擔任副主席。
張曉明：五步曲改選制「辦不成」
張曉明、中聯辦主任駱惠寧昨日的座談會，分別會見各政策局局長、常任秘書長、紀律部隊首長等。張曉明會上稱，中央對事件高度重視，又解釋如按照以往做法由特區政府以「五步曲」啟動，是「辦不了、辦不成」的，只能由中央來主導；同時中央非常重視過程，今次中央有關部門在港舉行一連串座談會，「性質是一種立法諮詢」，讓全國人大在立法之前先走這樣的程序，到香港聽取各方面意見。
駱惠寧則表示，留意到特首和特區政府很多官員都主動發表支持的意見，不難判定隨時間推移，修改選舉制度的重大意義將進一步突顯。他說，中央對修改香港選制十分重視和慎重，包括成立「專班」，在研究階段邀請香港研究選舉和法律的專家參與，過程中不斷與特區政府和特首溝通，聽取香港方面的意見。