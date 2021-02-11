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反修例621宗須匯報投訴 監警：5宗屬實警員遭訓諭

【明報專訊】監警會昨公布，截至今年3月5日反修例事件衍生621宗須匯報投訴個案，其中監警會已收到446宗調查報告，完成審核322宗，有5宗個案涉及6項指控證明屬實，包括有警員曾罵記者為「黑記」，監警會認為稱呼不恰當；另有律師到警署要求見當事人，被警員以牽涉文件問題為由拒絕，會方認為做法不當。涉及該5宗投訴個案的警員遭訓諭。

監警會署理秘書長梅達明稱會方已完成審核322宗反修例投訴個案，有4宗個案涉及5個指控「獲證明屬實」，包括兩項粗言穢語、一項不禮貌、一項疏忽職守、一項濫用職權。

警罵「黑記」 阻律師見當事人

有警員罵記者為「黑記」，屬不禮貌；有未滿16歲青年涉縱火被捕，但警方未等待其父母來到便與他會面，不符警例；有律師到警署要求見當事人，但警員稱牽涉文件問題，不准他面見當事人。

另有被捕者被戴上頭套時，警員未有記錄對方拒絕簽紙，當事人沒投訴，但監警會審核案件時發現警員涉疏忽職守，屬「未經舉報但證明屬實」。

梅達明亦稱有個案牽涉警務人員操行不當，但由於投訴人拍攝的照片或片段不清晰，無法知悉個別警員身分，只知屬哪一隊。他說，監警會與投訴警察課商討後，會向整隊給予「服務質素建議」。監警會主席梁定邦補充稱，會方向涉事隊伍的指揮官給予建議，確保可問責。

消息指警研引入電槍

梁定邦：未收警消息 只知正考慮

早前有消息指警隊研究引入電槍，梁定邦稱未收到警方消息，只知道警方正考慮。他說全世界使用電槍時有許多指引，監警會正研究。另外他稱監警會未收到有關《港區國安法》的投訴，會方曾與警方討論，如出現有關投訴，「完全按常規做」，如涉及刑事調查要先待調查完成後才可介入。

監警會在反修例事件專題審視報告提出52項建議，警方昨在公開會議上說，已完成26項，推出49項措施。措施包括聘公關顧問為總督察至高級警司人員提供「發言人課程」，加強與傳媒溝通；安排前線記者與前線警務人員的交流會。在加強保安和跨部門合作上，警方與港鐵及消防處建立工作平台，促進合作和進行模擬事件演習。

相關字詞﹕反修例事件 梁定邦 投訴警察課 監警會 反修例運動

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