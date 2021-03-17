失業率7.2% 2004首季後新高 唯一行業跌 飲食：再收緊晚市會死

統計處昨公布，經季節性調整的失業率由2020年11月至2021年1月的7%，上升至去年12月至今年2月的7.2%，重現2004年1至3月SARS後的高位；同期不經季節性調節的失業人數由25.33萬增至26.16萬，增幅逾3.2%；就業不足率由3.8%升至4%，就業不足人數由14.82萬增至15.46萬。

按行業分類，大多數行業的失業情况惡化，升幅最顯著是藝術、娛樂及康樂活動業，增2.5個百分點至12.9%，就業不足率更上升2.2個百分點至11.9%，兩者同是疫下新高。餐飲服務活動業失業率不升反跌，由14.7%跌至14.1%。

3月傳統淡季 業界：酒樓靠晚市維生

餐飲聯業協會會長黃家和指出，政府在上月農曆新年假期後放寬禁晚市堂食措施，不少食肆需增人手應付，但踏入3月，他說業界觀察到市民消費力減弱，食肆生意額較2月已見回落。他稱3月是食肆傳統淡季，在沒有酒席、春茗等生意下，傳統酒樓只可靠晚市維生，他擔心疫情反覆，若政府再限制晚市堂食，「我們（食肆）就要死了」。

做廚40多年 六旬漢失長工逾年

兩度求職遇禁堂食 簽約告吹

61歲的劉先生當了廚師40多年，去年1月被解僱前月入逾2萬元，其後一直找不到長工，去年7月及9月在朋友介紹下本應徵兩份廚房工作，不料臨近簽約政府又禁晚市堂食，終不獲受聘。他說即使近期恢復晚市堂食，廚房工的招聘廣告仍然少之又少，連找散工都很困難，他早前向在內地的母親借貸10多萬元過活，如今銀行戶口餘下不足數萬元，若疫情短期內仍不受控，仍未能搵到工，最壞情况是申請綜援。

料未見頂 學者：要顯著改善靠通關

中大商學院高級講師李兆波相信失業率仍未見頂，預計未來數月有可能升至7.5%。他解釋，綜合疫情未穩定、打疫苗人數不多、消費券對市場影響輕微等因素，對刺激經濟活動有限，甚至不排除有企業再「等不到曙光」結業裁員，「今次飲食好了一點，但零售、娛樂等行業都未見曙光」。他稱失業率要有顯著改善，最重要需靠「通關」，恢復與鄰區的經濟活動，刺激勞動市場。

羅致光：料疫情隨疫苗接種減 可紓壓

勞福局長羅致光說，疫情未完全受控，加上訪港旅遊業仍冰封，預計勞工市場短期內仍面對挑戰，但隨疫苗接種計劃展開，冀疫情可逐步減退，在今年稍後有助紓緩勞工市場壓力。