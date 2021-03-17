港大研究：抗麻風藥有效治療預防新冠病毒

有望成預防藥 配用瑞德西韋效更佳

港大微生物學系及生物醫學學院聯同美國、丹麥等地機構合作，發現抗麻風藥物氯法齊明可阻止新冠病毒進入細胞並破壞病毒複製，顯著減少肺部損傷，且能預防病毒引起的「細胞因子風暴」；亦在金黃敘利亞倉鼠模型研究發現，口服氯法齊明可在感染前作預防藥物。氯法齊明同時能有效抑制MERS和SARS病毒的複製。研究昨於國際科研雜誌《自然》發表。

研究的共同第一作者、港大微生物學系臨牀助理教授陳福和稱，在倉鼠攻毒實驗模型中，無論在倉鼠接觸病毒前或接觸後，使用氯法齊明都有保護作用，反映此藥除可治療新冠病毒，亦有望成為預防藥物，日後或可在前往高危地方前，或接觸病毒後使用此藥預防感染。

陳福和續說，研究亦發現共同使用氯法齊明與瑞德西韋的效用更顯著。單用一款藥物時，肺部病毒量是無用藥對照組的十分之一至百分之一；但同時使用兩款藥時，瑞德西韋藥量可減至十分之一之餘，病毒量是對照組的百分之一至一百五十分之一。

氯法齊明已獲美國食品及藥物管理局批准使用，並被列世界衛生組織基本藥物目錄中，陳福和說此藥已有很多年歷史，過去主要用於治療麻風和肺癆，且價格低廉，在瑞德西韋供應緊張和昂貴情况下，可成為其替代品或共同使用。

藥價低廉有副作用 申在港臨牀研究

但陳福和指出，此藥副作用包括心跳減慢，皮膚變橙或啡色，以及器官結晶，影響其功能、發炎甚至腸塞，屬處方藥物且需在小心監察下使用。陳福和稱，團隊正申請在香港做氯法齊明的治療和預防新冠的臨牀研究。

（疫情第四波）