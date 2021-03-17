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英研究：變種病毒死亡率風險高55%

【明報專訊】本港累計驗出87宗個案帶N501Y突變，全屬外地輸入，當中37宗被歸類為英國變種病毒株（B.1.1.7）。英國研究發現，感染B.1.1.7病毒株比感染沒變異病毒的死亡風險高55%，但研究未通過同儕審閱。另BioNTech研究顯示，其疫苗產生的抗體有效中和英國、巴西及南非的變種病毒。

本港累計有87宗個案驗出N501Y變異，其中37宗屬英國變種病毒株（B.1.1.7）、8宗是南非變種病毒株（B.1.351）、5宗與巴西變種病毒株相似，其餘37宗未分類。

英國研究團隊分析當地去年9月至今年1月的245萬宗感染及1.7萬宗死亡個案，其中近115萬宗驗出B.1.1.7病毒株，近5000宗死亡個案的病毒亦出現該種變異，團隊估算感染B.1.1.7病毒株的死亡風險比感染沒變異病毒高55%。有關研究結果被學術期刊《自然》接納，但未通過同儕審閱。

BioNTech疫苗稱有效對抗變種病毒

此外，BioNTech於《新英格蘭醫學雜誌》發表研究，顯示BioNTech疫苗產生的抗體能有效中和英國、南非及巴西的變種病毒株。

港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，英國廣泛接種疫苗後，每10萬人的新增確診「插水式」下降，平均每日新增個案由去年12月下旬的6萬宗高峰，跌至過去一周平均日增6000宗。

本港昨增5宗輸入個案，包括兩名機組人員和外傭，分別由烏克蘭及菲律賓抵港，當中沒有N501Y變種病毒株。

（疫情第四波）

相關字詞﹕何栢良 變種病毒 新型冠狀病毒

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