職員拒隔離報道 美領館：中方媒體作假 強調全力配合抗疫 工聯會示威譴責「播毒」

兩名住在半山區帝景園第3座的美領館職員在周日（14日）的封區行動被驗出陽性，昨確診，其中41歲女職員被列源頭不明。林鄭月娥昨早表示，二人有兩名女兒，其中一名驗出陽性。政府前晚向美領館發強檢公告，要求3月2至15日曾身處美領館逾兩小時者，在明（18日）或之前強檢。

網媒「點新聞」稱藉外交豁免拒檢疫

網媒「點新聞」前日引述消息稱，兩名染疫的美領館職員曾以「外交豁免權」為由拒絕隔離安排。食物及衛生局長陳肇始前日沒就此正面回應，只稱會依法辦事及嚴肅處理。該局前晚深宵表示已按機制安排兩人入院隔離，又稱美國駐香港總領事館一直配合防疫。

工聯會昨有4人到美領館外請願，拉起寫有「罔顧公德播毒行為」的橫額。美國駐港總領事館昨在facebook表示，中方控制的傳媒就事件「散佈假消息（disinformation campaign）」，並反對在重大公共衛生議題上散佈虛假消息，又引述港府前晚新聞稿，強調美領館一直全力配合港府抗疫。美領館的帖文未有說明「假消息」所指的內容。

法新社引述美國國務院發言人稱，中方官媒稱兩染疫美領館職員沒有遵守檢疫規定是假消息。

女兒陽性 林鄭：可酌情與父母同隔離

林鄭月娥被問美、英等多國領事館都關注兒童要和家長分開的檢疫安排，她說美領館確診兩人已被送院隔離，一般確診者的同住家人若沒病徵，都要檢疫，但個別個案是父母已確診、年幼子女未確診，政府會酌情容許這些兒童與父母一同隔離，有關安排不是因應今次個案涉美領館職員，而是根據其家庭情况考慮。

明報記者

（疫情第四波）