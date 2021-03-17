復必泰預約踴躍 兩接種中心19日爆滿 不少外傭觀望 僱主怕「出事」無人照顧長者

林鄭：不希望收緊措施逼就範

食衛局長陳肇始前日表示，如疫情反覆，而接種率未如理想，或要收緊社交距離措施。特首林鄭月娥昨表示，不希望政府要以收緊措施來使市民「就範」，她舉例每次強制檢測後，總有人沒如期檢測，寧願被罰5000元，「在這樣的社會氛圍或文化之下，強制接種疫苗會否達至我們想見到的效果，我很有疑問」。

科興無接種中心額滿

昨日起，滿30歲市民可預約接種疫苗，從網上預約系統可見，復必泰預約反應踴躍，其中養和醫院及東涌社區會堂的接種中心，由3月19日至4月6日的19日均已額滿；中山紀念公園體育館也有17日額滿；港怡醫院則有12日額滿。至於科興疫苗，無接種中心額滿，其中以香港中央圖書館（展覽館）最多人預約，有12日額滿。

家庭醫生關嘉美表示，早前留意到有僱主為讓外傭接種疫苗，便為家中年過70歲的老人家登記，好讓他們能順帶外傭一起接種，「有些老人家根本唔會出街，身體已經很殘 ，但要湊兩個工人過來」。

容馬珊兒表示，僱主沒權利要求外傭接種。她以自己為例，曾詢問其外傭是否想接種，但外傭稱父母叫她先觀察再考慮，加上目前有不少涉疫苗事故的新聞，故不欲接種。容馬珊兒又稱，有僱主聘用外傭照顧80歲母親，因擔心外傭接種後若發生事故，母親無人照料，故不會要求外傭接種。關嘉美認為現在「策略改為畀高危人士（長者）身邊嘅人接種，係好事」。

西醫工會流行病委員會主席陳培光表示，昨日「多了一點人預約，但好踴躍又唔係」，「比例上唔係多得咁交關」，約有三分之一查詢為新增年齡群組，昨日大概為10多人接種。他曾聽聞有醫生因為科興疫苗事故頻生，故暫停接種；亦有病人取消預約。

航空員工打復必泰：怕剩科興

接種食肆東主：曾要求員工打

另外，本港昨增12間接種中心開放接種復必泰。到界限街體育館（一號及二號）社區疫苗接種中心接種復必泰的情侶陳先生及楊小姐，同為航空業界職員，二人表示公司無逼員工打針，陳先生稱「最主要原因係想打復必泰，唔想打科興」、「怕之後復必泰畀人打晒，得番科興」。在太子經營食肆的朱小姐聘用數名員工，她擔心疫情，故曾要求員工打針，但也表示「呢個關乎到自己嘅身體健康，我唔能夠畀太多意見」。

（疫情第四波）