六旬漢打復必泰後中風 35歲女現嚴重過敏

擴優先群組 預約者倍增

昨日本港接種及預約兩款疫苗人數均上升，當中有10,200人接種科興，較前日增加14.6%；1.3萬人接種BioNTech，按日倍增；累計約22.93萬名市民接種第一劑新冠疫苗。昨分別有3.08萬人及11.3萬人預約接種科興和BioNTech，較前日增加超過4倍及接近8倍。

前日共有11人接種疫苗後由接種中心送院，年齡介乎30至64歲，當中6人接種BioNTech疫苗。5人接種科興疫苗，有61歲男子接種BioNTech疫苗後同日中風送院，情况穩定，留院觀察；亦有35歲女子接種BioNTech疫苗後左手臂出疹、氣促及嚴重過敏反應，同留院觀察。

此外，有30歲女子接種BioNTech疫苗後感昏厥，及64歲女接種BioNTech後嘴唇腫脹，二人治療後毋須留院。

（疫情第四波）