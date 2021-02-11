健身業：政府稱倘URSUS群組破200人須停業

香港康樂體育專業人員總會會長李粵閩表示，業界昨與民政事務局官員正式接觸，局方引述政府抗疫專家表示，若URSUS Fitness群組升至超過200人，健身室便要停業，李說業界持樂觀及觀望態度。李又引述局方表示希望健身業界人員由14日檢測一次，變為7日檢測一次。李說業界不反對，但業界從業員有3萬人，業界要求局方與各部門協調，確保能配合才推出。

稱局方希望業界每7日檢測

另外，李說會上亦有討論換氣率問題，他說增加換氣率成本高昂，「你真係唔好玩，除咗醫院，邊個可以做到（一小時換氣率達12次）？」他又質疑就算實施了措施，政府亦難執法巡查。他亦希望政府實施任何措施前，都給予業界過渡時間。

政府委小組訂食肆換氣指引

港府將訂明提供堂食的餐飲處所在換氣量或空氣淨化設備須遵守的規定，食環署昨委任工作小組成員，就落實堂食食肆鮮風量達每小時換氣6次和應用空氣淨化設備作替代制訂具體指引，供食肆、設備承辦商及供應商參考。消息稱，市面上不同高效能過濾器每部由數千至數萬元不等，小組會商討什麼設備適合、不同大小食肆約需多少部機等，希望在大裝修外，盡快為業界提供簡單易做的落實方法。

（疫情第四波）