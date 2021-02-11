再一人確診 匯豐總行關閉強檢 URSUS群組升勢放緩 許樹昌指因加強追蹤

明報記者

匯豐總行本周將關閉，所有3月3至16日曾到匯豐總行超過兩小時者強制檢測。匯豐總行17及22樓早前納入強檢，當時有兩人確診，但衛生署未公布到訪者資料。昨增一人曾到上址，患者為在27樓工作的38歲電腦工程師，病發後5天仍上班，他在傳染期曾到訪5間餐廳，包括置地廣場MAK MAK。

比對第8日數據

健身組5宗 歌舞組65宗

本港昨增18宗確診，包括5宗輸入，13宗本地個案中，有兩宗源頭不明，其餘11宗與其他本地相關，當中5宗屬URSUS群組，包括1名顧客及4名密切接觸者。URSUS群組首宗個案經例行檢測驗出陽性，爆發至第4日時，單日新增確診最高達47宗，至第6天累計確診人數破百，昨踏入第8天，確診回落至單位數。

對比本港最大型爆發、染疫人數達732的歌舞群組，自去年11月18日出現首宗個案，同樣爆發至第6天時累計確診破百，但至第8天升勢仍未放緩，單日確診增至65宗，爆發持續5周才沒新增個案。

衛署追蹤990密切接觸者

2300同住成員強檢

翻查資料，港府2月初加強強制檢測，要求密切接觸者的同住成員強制檢測；至2月底，衛生署宣布擴大接觸追蹤範圍，包括追蹤源頭不明患者病發前7日接觸的人，以及如密切接觸者有病徵，其同住成員須檢疫3日。URSUS群組源頭仍未明，衛生防護中心稱其相關個案不會按一般追蹤兩日的接觸者，會追蹤7日。衛生署昨表示，已追蹤URSUS群組約990名密切接觸者，約2300名同住成員須強檢。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，URSUS群組與歌舞群組有3個共通處，包括部分人不戴口罩、劇烈運動，以及部分人會到多個同類場所。他估計URSUS升勢回落，與港府加強追蹤檢測措施有關，減少無病徵患者留於社區時間，故減低造成隱形傳播鏈的可能，認為有關措施需持續。許又指出，健身中心應盡量做到每小時換氣6次，並要求顧客運動時戴口罩，每次消毒健身設施，避免共用毛巾，以防再爆發。

9患者曾到置地餐廳Zuma

此外，URSUS群組波及中環置地廣場高檔日本餐廳「Zuma Hong Kong」，12日內有9名確診者曾光顧，其中5人是URSUS顧客，惟衛生署至昨日才公布涉事餐廳及到訪者資料。Zuma昨在facebook則稱，前日接獲港府通知，有8名確診者曾於2月26和27日、3月2、5及9日到訪，餐廳將停業至17日重開。據衛生署昨更新資料，累計9名確診者曾到Zuma，全屬URSUS群組，當中5人是顧客。

對於近期不少外籍人士憂慮檢疫及入院隔離，例如擔心無法照顧幼童需要，許樹昌表示相對外國獨立屋，本港居住環境普遍狹窄，難實施家居檢疫，但認為當局應盡量配合檢疫及入院者需要，安排適合的環境及提供足夠物資。

（疫情第四波）

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