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律政司覆核審結 多3人保釋 張可森遭撤保 微笑別孕妻

【明報專訊】47名民主派因「35+初選」被控串謀顛覆國家政權罪，律政司早前就11人獲批保釋提出覆核。高等法院昨處理最後一批覆核申請，最終批准民協主席施德來、副主席何啟明及公民黨前成員李予信保釋，但基於沒充足理由相信張可森（圖）不會繼續實施危害國家安全的行為，下令繼續還押。張離開犯人欄時微笑向有身孕的太太說「我愛你」。

有較溫和者擬再申保釋

綜合3日覆核保釋聆訊，共7名被告獲准以原有條件或增加人事擔保金額下保釋（見表），當中包括民主黨和民協成員，以及公民黨的較年輕前黨員。至於被撤保釋的4人之中，兩人為公民黨前黨員，另兩人則隸屬本土派的地區組織。有律師表示，他們可再向裁判法院或高等法院申請保釋，惟認為目前可批保釋的機會「好窄」。至於早前遭裁判官拒絕保釋的32名被告，據悉有被告的法律團隊正考慮為立場和言論較溫和、或過去較專注地區工作的被告，向高等法院申請保釋。

案件昨續由國安法指定法官杜麗冰審理。張可森由資深大律師駱應淦代表，李予信由資深大律師蔡維邦代表，何啟明由大律師查錫我代表，施德來則由大律師梁漢祺代表。杜官聽畢雙方陳辭後，駁回律政司對李予信、何啟明和施德來的覆核，准以原有條件保釋，惟基於沒充足理由相信張可森不會繼續實施危害國家安全的行為，撤回其保釋。

張可森得悉裁決後神情平靜，離開犯人欄期間一度拉下口罩，面露微笑向身懷六甲的太太說「我愛你」，張太亦報以微笑道別。張太其後與張母前往羈留室見張，其間不時用手護着腹部，亦未接受傳媒訪問，張太其後透過短訊感謝大家關心。張的老師、著名填詞人周耀輝亦有到場旁聽，他未有接受訪問，離開法庭時一度眼泛淚光。

李予信合十謝律師 施德來抱太太

至於獲准保釋的3人得悉裁決後均表現冷靜，施德來至休庭後取出紙巾抹眼，並相隔犯人欄的玻璃與律師擊掌；李予信則數次揭開口罩展露笑容，並雙手合十向律師道謝。3人離開法庭後均沒留步受訪，便隨親友乘車離開，其中施德來步出法庭時先擁抱太太，上車前多次向傳媒雙手合十致意。

【案件編號：HCCP112、120、115、116/21】

明報記者

（35+大搜捕）

（港區國安法）

相關字詞﹕保釋覆核 張可森 李予信 施德來 何啟明 35+大搜捕 串謀顛覆國家政權 港區國安法

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