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疫下退款撤約爭拗多 婚宴投訴飈6倍

【明報專訊】婚禮是人生大事，惟疫情下政府實施社交距離措施，不少婚禮安排被打亂。消委會去年接獲233宗有關婚禮服務投訴，較前年76宗增兩倍；婚宴投訴亦由2019年18宗升到2020年122宗，升5.8倍。消委會總幹事黃鳳嫺表示，當中不少與更改終止合約、不能取消、退款不能達成協議有關。

消委會接獲投訴中，其中一個人與未婚夫原定去年10月結婚，提早半年向酒樓集團繳付7.2萬元婚宴訂金。但去年疫情爆發，她希望取消婚宴，酒樓要求按合約條款繳付消費總額七成，即約14萬元 ，作為單方面取消的賠償。經消委會調停後，酒樓同意協助投訴人辦理取消婚宴手續，亦不收賠償金。投訴人雖未能取回已付訂金，但為減低損失亦只好接受方案。

除了婚宴，海外婚攝也大受影響。有投訴人原定去年10月到日本輕井澤拍攝婚紗照，但日本實施限制入境措施，婚攝公司建議改為在香港拍攝或延期，投訴人欲退款但被拒絕。

消委會檢視2020年疫情期間接獲的婚宴酒席投訴個案，發現所有檢視的婚宴場地，雖可按疫情變化或政府限聚措施調整服務，甚至容許消費者免費延期，但所謂「免費」延期，僅代表免除延期的手續費。

未能履約 8場地無說明如何處理繳款

消委會又發現婚宴服務合約不少條款，對消費者十分不利，例如8個場地合約註明「一切款項不會退還」，惟合約沒說明若婚宴場地未能履行合約時，顧客已繳費用如何處理。黃鳳嫺提醒消費者勿相信口頭承諾條款，應要求商戶把口頭承諾詳細列載於合約；另消費者若決定延期，最好訂立全新合約。她又表示，小額錢債審裁處處理金額上限為7.5萬元，建議消費者避免繳付逾7.5萬元訂金。

（消委報告）

相關字詞﹕新型冠狀病毒疫情 社交距離措施 婚禮 消委會

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